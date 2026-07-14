Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku uhapsili su N. F. (40) iz tog grada zbog sumnje da se bavio neovlašćenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Akcija je sprovedena u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom, a policija je tokom pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronašla više vrsta narkotika, kao i predmete za koje se sumnja da su korišćeni u njihovoj daljoj distribuciji.

Zaplenjeno više vrsta droge

Kako je saopštila Policijska uprava u Čačku, tokom pretresa pronađena je manja količina praškaste materije za koju se sumnja da je amfetamin, manja količina sasušene biljne materije za koju se sumnja da je kanabis, kesa sa materijom za koju se sumnja da je hašiš, kao i nekoliko tableta za koje se sumnja da su ekstazi.

Pored droge, policijski službenici pronašli su i digitalnu vagicu za precizno merenje, koja se često koristi za pripremu narkotika za dalju prodaju, kao i određenu količinu novca za koji se sumnja da potiče od prodaje opojnih droga.

Određeno mu zadržavanje

Osumnjičenom N. F. određeno je zadržavanje do 48 časova.

On će, uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

Istraga će utvrditi poreklo zaplenjenih narkotika, kao i da li je osumnjičeni delovao sam ili je bio deo šire mreže za distribuciju droge.