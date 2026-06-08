Dok javnost i dalje bruji o sukobu između porodice muzičara Dejana Petrovića i MMA borca Marka Bojkovića, u centru pažnje našao se jedan od ključnih aktera cele drame, Markov brat.

Nakon Dejanovih tvrdnji da je upravo on napao njegovu ćerku Jovanu, interesovanje javnosti usmereno je ka mladiću o kojem se do sada malo toga znalo.

Posebnu pažnju privukla je velika fizička sličnost između Marka i njegovog brata, što nije promaklo korisnicima društvenih mreža i brojnim pratiocima ovog slučaja.

Brat Marka Bojkovića

Međutim, oni koji su pokušali da pronađu više informacija o njemu ostali su bez uspeha.

Profil brata MMA borca na društvenim mrežama zaključan je za javnost, pa je očigledno odlučio da svoj privatni život zadrži daleko od očiju javnosti u trenutku kada se njegovo ime sve češće pominje u medijima.

Podsetimo, Petrović je javno izjavio da je njegova ćerka Jovana zadobila povrede tokom sukoba, zbog čega je potražila lekarsku pomoć i slučaj prijavila policiji.

Ćerka Dejana Petrovića, Jovana Petrović

Prema dostupnim informacijama, nadležni organi su već obavili razgovor sa osumnjičenim.

Dok se čeka zvaničan epilog istrage, interesovanje javnosti za ulogu Markovog brata u ovom događaju ne jenjava.

Nakon što je MMA borac Marko Bojković dao izjavu policiji, u kojoj je izrekao niz ozbiljnih tvrdnji o navodnim pretnjama i okolnostima incidenta, u javnosti su se pojavili i snimci koji su dodatno podigli tenzije oko čitavog slučaja.

Marko Bojković

Prema navodima koje je otkrio Bojković, u događaju je učestvovala i Jovana Petrović, koja je prijavila da je bila žrtva fizičkog napada.

Sa druge strane, na društvenim mrežama pojavili su se video-snimci nastali iste večeri, na kojima se vidi kako Jovana peva i provodi vreme uz muziku sa društvom, bez vidljivih povreda.

Upravo zbog toga u javnosti su se otvorila brojna pitanja i dodatne polemike o okolnostima incidenta.

Bonus video: