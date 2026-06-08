Dok javnost i dalje bruji o sukobu između porodice muzičara Dejana Petrovića i MMA borca Marka Bojkovića, u centru pažnje našao se jedan od ključnih aktera cele drame, Markov brat.

Nakon Dejanovih tvrdnji da je upravo on napao njegovu ćerku Jovanu, interesovanje javnosti usmereno je ka mladiću o kojem se do sada malo toga znalo.

Posebnu pažnju privukla je velika fizička sličnost između Marka i njegovog brata, što nije promaklo korisnicima društvenih mreža i brojnim pratiocima ovog slučaja.

Međutim, oni koji su pokušali da pronađu više informacija o njemu ostali su bez uspeha.

Profil brata MMA borca na društvenim mrežama zaključan je za javnost, pa je očigledno odlučio da svoj privatni život zadrži daleko od očiju javnosti u trenutku kada se njegovo ime sve češće pominje u medijima.

Podsetimo, Petrović je javno izjavio da je njegova ćerka Jovana zadobila povrede tokom sukoba, zbog čega je potražila lekarsku pomoć i slučaj prijavila policiji.

Prema dostupnim informacijama, nadležni organi su već obavili razgovor sa osumnjičenim.

Dok se čeka zvaničan epilog istrage, interesovanje javnosti za ulogu Markovog brata u ovom događaju ne jenjava.

Nakon što je MMA borac Marko Bojković dao izjavu policiji, u kojoj je izrekao niz ozbiljnih tvrdnji o navodnim pretnjama i okolnostima incidenta, u javnosti su se pojavili i snimci koji su dodatno podigli tenzije oko čitavog slučaja.

Prema navodima koje je otkrio Bojković, u događaju je učestvovala i Jovana Petrović, koja je prijavila da je bila žrtva fizičkog napada.

Sa druge strane, na društvenim mrežama pojavili su se video-snimci nastali iste večeri, na kojima se vidi kako Jovana peva i provodi vreme uz muziku sa društvom, bez vidljivih povreda.

Upravo zbog toga u javnosti su se otvorila brojna pitanja i dodatne polemike o okolnostima incidenta.