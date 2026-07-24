Radost zbog veridbe pretvorila se u nezamislivu tragediju za porodicu i prijatelje mladog policajca Freda Marša (24) iz Arkanzasa, koji je izgubio život samo nekoliko sati nakon što je zaprosio svoju devojku Hejli.

Kako prenose američki mediji, Fred je u subotu ujutru kleknuo pred svoju izabranicu i zaprosio je, a potom su zajedno sa prijateljima krenuli na vožnju kanuom rekom Elk u saveznoj državi Misuri.

Njihovu sreću ubrzo je prekinula nesreća. Hejli je u jednom trenutku završila u vodi i počela da se bori sa snažnom rečnom strujom.

Fred i još jedan policajac iz Policijske uprave Rodžers odmah su skočili u reku kako bi joj pomogli. Uspeli su da je izvuku na sigurno, ali je snažna matica odnela mladog policajca, koji više nije izronio.

Par je bio zajedno tri godine, a vest o tragediji potresla je sve koji su ih poznavali.

Majka njegove verenice, Šeril Padžet, kroz suze je govorila o poslednjim trenucima koje je mladi par proveo zajedno.

- Zaprosio je moju ćerku na dan kada je preminuo, rano tog jutra, i učinio je svojom verenicom - rekla je ona.

Šeril je ispričala da je sa Fredom razvila poseban odnos, jer ih je spojila zajednička bol zbog velikih životnih gubitaka.

- Izgubila sam jedinog sina pre četiri godine u teškoj saobraćajnoj nesreći u mom rodnom gradu. Odmah smo uspostavili posebnu vezu. Zvala sam ga sine, a on je mene zvao mama - ispričala je ona.

Fred Marš ostao je upamćen kao policajac koji je, i van dužnosti, pokazao nesebičnu hrabrost, žrtvujući sopstveni život kako bi spasao ženu koju je voleo.

New York Post