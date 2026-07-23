Pevačica Edita Aradinović porodila se juče i na svet donela ćerkicu kojoj su dali ime Zoja, a ubrzo nakon toga oglasila se iz porodilišta.

Ona se zahvalila svima na lepim željama i čestitkama, a sada je podelila i prvu fotografiju sa ocem svoje ćerkice.

-Mama, tata i Zoja vam se zahvaljuju - kratko je napisala Edita uz fotografiju na kojoj se vidi ona kako drži bebu u naručju, a tu je i otac njenog deteta koji joj je doneo prelep buket ruža.

Svima želim da odgovorim, ali je to nemoguće, zato hoću ovako ama baš svima da se zahvalim na predivnim čestitkama - poručila je ona u opisu videa na kome ljulja bebu.

Detalji porođaja

Edita Aradinović se inače, porodila u "Narodnom frontu", a porođaj je prošao uredno.

Ona se porodila carskim rezom, Edita i ćerkica se osećaju odlično, a pevačica je pre nekoliko dana pokazala kako se sprema za porođaj i istakla da nema vezu u porodilištu.

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