Pevačica Edita Aradinović porodila se juče i na svet donela ćerkicu kojoj su dali ime Zoja, a ubrzo nakon toga oglasila se iz porodilišta.

 Ona se zahvalila svima na lepim željama i čestitkama, a sada je podelila i prvu fotografiju sa ocem svoje ćerkice.

Edita sa ocem deteta i ćerkicom

-Mama, tata i Zoja vam se zahvaljuju - kratko je napisala Edita uz fotografiju na kojoj se vidi ona kako drži bebu u naručju, a tu je i otac njenog deteta koji joj je doneo prelep buket ruža.

Editina objava na mrežama

Svima želim da odgovorim, ali je to nemoguće, zato hoću ovako ama baš svima da se zahvalim na predivnim čestitkama - poručila je ona u opisu videa na kome ljulja bebu.

Detalji porođaja

 Edita Aradinović se inače, porodila  u "Narodnom frontu", a porođaj je prošao uredno.

Edita Aradinović

Ona se porodila carskim rezom, Edita i ćerkica se osećaju odlično, a pevačica je pre nekoliko dana pokazala kako se sprema za porođaj i istakla da nema vezu u porodilištu.

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