Brat muškarca koji je optužen da je pretukao ćerku trubača Dejana Petrovića, MMA borac Marko Bojković, navodno je dao izjavu u policiji i tom prilikom detaljno opisao šta se desilo te večeri kada je došlo do incidenta u Užicu.

Kako prenose domaći mediji, Marko Bojković je ispričao da je 6. juna na poziv prijatelja posetio jedan lokal u Užicu i tvrdio da su njega i brata napali lokalni dileri i lica na odsluženju zatvorske kazne, a da je kasnije slučaj u javnosti predstavljen potpuno drugačije od strane Jovane Petrović, odnosno njenog oca Dejana Petrovića.

Bojković je pričao da je incident počeo tako što je dečko Jovane Petrović, koji je navodno na odsluženju zatvorske kazne i višestruki povratnik, započeo napad na njih u lokalu u momentu kada su se drugarice Jovane Petrović fotografisale sa njim i njegovim bratom. Navodno je mislio da se neko udvara njegovoj devojci Jovani i tada je počeo napad na njih.

Kako dalje prenosi Blic, Bojković je izjavio u policoji da je lično pokušao da smiri celu situaciju rekavši da nema potrebe za problemima, međutim kako je tvrdio, Jovanin partner je pretio da će ih izbosti nožem, dok se ona pozivala na prijatelje svog oca.

Marko Bojković je rekao da je Jovanin izabranik krenuo na njega i njegovog brata koji ga je odgurnuo. Potom je Jovana krenula na njega i nju je odgurnuo, nakon čega je reagovalo obezbeđenje. Oni su nakon toga izašli napolje, a Jovana je po njegovim tvrdnjama nasrtala na brata MMA borca.

Istakao je da je Jovana njegovog brata izgrebala po licu, a on ju je tada još jednom odgurnuo. Potom je njen dečko sa svojom ekipom stao ispred njegovog auta i pretio da će ih sve pobiti, nakon čega je došla policija i zaštitila ih je.

Alo/Blic

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