Delovi Evrope se spremaju za još jedan toplotni talas. Španija se već suočava sa svojim trećim brutalnim toplotnim talasom, sa temperaturama koje će dostići maksimum od 47 stepeni Celzijusa, najnovije su prognoze. Evo i šta čeka nas u Srbiji i na Balkanu.

Meteorološka agencija "Aemet upozorila je da se očekuje da će toplotni talas trajati nedelju dana, sa temperaturama koje se približavaju španskom rekordu od 47,6 stepeni Celzijusa zabeleženom pre pet godina.

Malaga i Katalonija na udaru toplotnog talasa

Najteže pogođena područja obuhvataće veći deo jugoistočne unutrašnjosti zemlje, što povećava rizik od šumskih požara na visokom nivou.

Ukoliko planirate da letujete u Španiji imajte u vidu da trenutne prognoze najavljuju temperature do 45 u popularnoj turističkoj destinaciji Malagi, dok su potencijalni maksimumi od 44 u delovima južne Španije i 42 stepeni u Kataloniji.

Uzrok ovog ekstremnog vremena je jaka toplotna kupola koja se formirala iznad jugozapadne Evrope. Iznad Španije i Portugala vazduh se snažno spušta i dodatno zagreva, a sistem se sada kreće ka severoistoku, ka centralnoj Evropi, objavio je Severe Weather Europe pre nekoliko dana.

Austrijski meteorolog Markus Vadsak izdao je najnovije prognoze za Austrijance. Vadsak je na Fejsbuku napisao da "dolazi još jedan talas i verovatno će biti veoma vruće".

"Pakao" počinje 21. jula

Prema trenutnim prognozama, novi toplotni talas počeće 31. jula i mogao bi da traje dugo tokom početka avgusta, ponovo donoseći veoma visoke temperature.

Neke dugoročne prognoze idu toliko daleko da predviđaju temperature do 43 za Beč početkom avgusta, što bi bilo daleko iznad prethodnog austrijskog rekorda od 40,5 stepeni.

Međutim, meteorolozi naglašavaju da su prognoze za period duži od nedelju dana još uvek veoma neizvesne i da stvarni maksimum u Austriji verovatno neće preći 42 podeok na Celzijusovoj skali.

I Nemačku pogađa novi toplotni talas

I Nemci se spremaju za toplotni talas, javlja HNA. Nemačka se suočava sa novim, još intenzivnijim toplotnim talasom. Vremenski modeli predviđaju temperature koje bi mogle dostići 44 stepeni, a vrućina će pogoditi celu zemlju.

Prema najavama meteorologa Dominika Junga za HNA, u subotu, 25. jula, temperature na jugozapadu Nemačke (Gornja Rajna i Palatinat) dostići će 36 stepeni Celzijusa.

Međutim, pravi početak ekstremne vrućine očekuje se od utorka, 28. jula kada će se toplotna kupola proširiti na celu zemlju. Većina područja biće iznad 30 do 35, a na nekim mestima blizu ili preko 40 stepena Celzijusovih.

Ovakve ekstremne mape bile su retke pre dvadeset godina, ali danas se pojavljuju skoro svakih nekoliko nedelja. Iako su prognoze za period duži od nedelju dana još uvek neizvesne, sama činjenica da se takvi ekstremi stalno pojavljuju je ozbiljan znak upozorenja.

Stanovništvo se poziva da bude oprezno, pije dovoljno tečnosti, izbegava naporne vežbe na suncu i posebno vodi računa o starijim osobama, deci i hronično bolesnim osobama, piše HNA.

Toplotni talas u Srbiji

Kada je reč o Srbiji RHMZ je najavio novi toplotni talas tokom avgusta koji će trajati od 15 do 25 dana, dok se prognozira da će kiša padati u većem delu Srbije od 7 do 9 dana, u brdsko-planinskim krajevima do 11 dana.

Avgust će biti topao, sa srednjom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka i sa odstupanjem do dva stepena više od uobičajene temperature za ovo doba godine.Srednja avgustovska temperatura vazduha se prognozira u intervalu od 22 do 26 stepeni u nižim predelima, a u brdskoplaninskim predelima od 15 do 20.

Blic/Večernji