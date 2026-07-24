Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je biometeorološku prognozu za petak, upozoravajući da vremenske prilike mogu nepovoljno uticati na određene kategorije stanovništva.

Kako navodi RHMZ, većina hronično obolelih osoba može očekivati uobičajene tegobe usled biometeorološke situacije.

Poseban oprez savetuje se astmatičarima i srčanim bolesnicima, koji bi trebalo da prate svoje zdravstveno stanje i, po potrebi, izbegavaju veće fizičke napore.

Kada je reč o meteoropatama, tokom dana se mogu javiti reumatski bolovi i nesanica, što su očekivane reakcije organizma na aktuelne biometeorološke uslove.

Stručnjaci savetuju hroničnim bolesnicima da redovno uzimaju propisanu terapiju, izbegavaju nepotrebno izlaganje naporima i prate najnovije vremenske prognoze, naročito ukoliko planiraju boravak na otvorenom.

RHMZ