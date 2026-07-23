Lista koja je predstavljena kao "studentska" izazvala je burne polemike nakon što su objavljena imena kandidata koji će tražiti podršku građana.

Najviše pažnje privukla je činjenica da se, prema tvrdnjama kritičara, među kandidatima ne nalaze studenti, već profesori, univerzitetski funkcioneri i javne ličnosti.

Kritike zbog sastava liste uveliko pljušte, a dok se o tome govori imamo novu pobednicu, voditeljku n1, koja je u programu uživo rekla da je jedini uslov "studentske" liste da na njoj nema studenata.

Voditeljka N1:

"​Proces formiranja Studentske liste trenutno je u toku, a u njega je uključeno više od 80 plenuma širom Srbije, objavio je danas nedeljnik Vreme, koji saznaje da su u tome jedinstveni svi fakulteti i univerziteti koji su prvobitno bili uključeni u studentske proteste u Srbiji. Kada je reč o uslovima za ulazak na listu, Vreme navodi kao prvi uslov da kandidat ne može biti student."