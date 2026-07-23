U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na Ibarskoj magistrali u blizini Preljine kod Čačka, teško su povređene tri osobe, među kojima je jedan tinejdžer.

- Do silovitog sudara došlo je kada je vozač jednog automobila usled brze vožnje prešao u suprotan smer i direktno se sudario sa drugim vozilom. Jedno vozilo je potpuno smrskano, skoro do neprepoznatljivosti - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći, koje su povređene putnike prevezli u bolnicu.

Njihovo stanje zasad nije poznato, ali prema nezvaničnim informacijama ima životno ugroženih osoba.

Saobraćaj se na ovoj deonici Ibarske magistrale odvija naizmenično.

Sve okolnosti pod kojima je došlo do ove teške nezgode biće poznate nakon istrage.

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