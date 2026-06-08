"Ono što je novo, verujem, jeste da ovaj proces sada dobija novi zamah u Evropi", rekao je Kornelijus nakon sastanka lidera Ukrajine, Francuske, Nemačke i Velike Britanije, koji je održan tokom protekle noći, prenosi Politiko.
On je kazao da je novo to da evropske zemlje preuzimaju i nastavljaju proces pregovora koji su do sada uglavnom vodile SAD, kao i da to rade "u tesnoj koordinaciji sa SAD".
Kornelijus je kazao da će evropski lideri nastaviti razgovore o svom pristupu potencijalnim mirovnim pregovorima Ukrajine i Rusije na sastanku G7 u francuskom gradu Evijanu i tokom samita Evropskog saveta u Briselu sledeće nedelje.
"Potrebna nam je najšira moguća podrška svih evropskih partnera, kako bismo zaista težili ka miru", rekao je on.
Kornelijus je rekao da bi "moglo biti potrebno nekoliko nedelja ili čak meseci" da se Putin dovede za pregovarački sto, i da će "samo jaka Ukrajina i pritisak na Rusiju ubediti Putina da odustane".
On je naglasio da Evropa mora biti spremna za taj trenutak.
"Takođe moramo da uspostavimo spremnost za dijalog i da se dogovorimo o uslovima pod kojima se takvi razgovori mogu uopšte održati. Sve je to deo priprema", zaključio je Kornelijus.
Svet
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Evropski lideri su spremni da preuzmu vodeću ulogu u pregovorima o okončanju ruske invazije na Ukrajinu i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, u tesnoj koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas portparol nemačkog kancelara Fridriha Merca, Stefan Kornelijus.
"Ono što je novo, verujem, jeste da ovaj proces sada dobija novi zamah u Evropi", rekao je Kornelijus nakon sastanka lidera Ukrajine, Francuske, Nemačke i Velike Britanije, koji je održan tokom protekle noći, prenosi Politiko.
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