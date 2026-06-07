Vest da je mladi glumac Pavle Mensur uplovio u romansu sa Jelisavetom Orašanin, koja se nedavno razvela od košarkaša Miloša Teodosića, izazvala je veliko interesovanje javnosti.

Tim povodom se oglasio glumčev otac Irfan Mensur koji je bio vidno zbunjen.

- Vi ste me obavestili. Prvi put čujem za to. Nemam šta da komentarišem kad prvi put čujem, u svakom slucaju ja njemu želim sreću, mislim nemam nikakav komentar.

Na pitanje da li podržava Pavlove izbore glumac je kratko prokomentarisao:

- Njegovi izbori su njegova stvar, on ima svoj život pobogu, čovek živi svoj život, pravi svoju karijeru. Nikada se ne bih petljao tu - rekao je Irfan, pa dodao:

- Ne dajem mu savete. Odlučili smo nas dvojica da se ne savetujemo, možemo samo da pomognemo jedan drugome, ništa vise - zaključio je glumac.

"Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za prolaznike"

Izvor blizak paru za je otkrio detalje ove romanse i istakao da, iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik.

Alo/Telegraf

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