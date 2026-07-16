Glumica Jelisaveta Orašanin odmor je započela na Adi sa Pavlom Mensurom, nakon čega je svoju decu odvela na Bali.

Ona je od tada još aktivnija na društvenim mrežama, te je objavila fotografije na kojima se vidi kako svi zajedno uživaju.

U moru fotografija na kojima ne krije koliko uživa u vremenu koje provodi sa naslednicima, jedna od tema svakako je i besprekoran izgled glumice, a slike u miniću raspalile su maštu pripadnicima jačeg pola, te su komplimenti ispod objave samo pljuštali.

Komentarisale i koleginice

Koleginica i prijateljica Tijana Marković među prvima je prokomentarisala fotografije uz komentar "Mačketina moja", ističući kako dobro Jelisaveta izgleda.

Na ove kadrove nije ostao imun ni Mensur koji je odmah reagovao i lajkovao joj objavu, dok je, kako je poznato, i ranije objavljivao slike glumice posle ozvaničenja veze.

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