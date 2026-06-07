Jelisaveta Orašanin je započela ljubavnu vezu sa 11 godina mlađim kolegom, tvrde domaći mediji.

Nakon razvoda od košarkaša Miloša Teodosića sa kojim ima dvoje dece, glumica je navodno ponovo srećna u ljubavi.

Kako prenosi Blic, Jelisavetin novi izabranik je 11 godina mlađi kolega Pavle Mensur koji je nedavno objavio i fotografiju kako se ljube.

Izvor blizak paru za je otkrio detalje ove romanse i istakao da, iako su u početku krili da su zajedno, Jelisaveta i Pavle sada ponosno zaljubljeno šetaju ulicama Beograda.

- Jelisaveta i Mensur se više ne kriju, svi iz njihovih krugova znaju da su zajedno. Pre neki dan su iskoristili lepo vreme i zagrljeni šetali u Zemunu. Držali su se za ruke, smejali i nisu marili za to da li će ih neko prepoznati ili uslikati - rekao je sagovornik.

Alo/Blic

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