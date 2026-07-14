Veza Pavla Mensura i 11 godina starije Jelisavete Orašanin ne prestaje da intrigira javnost, a sada je on prvi put na svom profilu podelio njenu fotografiju. On je time izazvao lavinu rekcija, a jasno je da više nemaju potrebu da bilo šta drže u tajnosti.

Pavle je uslikao Jelisavetu u retrovizoru automobila dok su se nalazili na parkingu, a njene oči su bile u prvom planu.

Kako se jasno vidi, glumica je u kosi nosila roze cvet inspirisana Balijem. Ovaj detalj je posebno bio interesantan Pavlu, koji više ne krije da je zaljubljen u malo stariju koleginicu.

Uvek joj je krio lice

Inače, Pavle je prethodnih meseci u više navrata objavljivao fotografije sa glumicom, ali joj je do tada uvek krio lice, te se samo na osnovu detalja poput nakita, moglo zaključiti o kome je reč.

Iako se nije zvanično razvela od Miloša Teodosića, Jelisaveta ne krije da je zaljubljena u mlađeg kolegu.

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