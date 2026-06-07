Od 7. juna 2026. godine stvari konačno dolaze na svoje za tri horoskopska znaka.

Direktni Jupiter donosi talas sreće, optimizma, ljubavi i pozitivne energije, a mnogi će ga dočekati raširenih ruku.

Bik

Iako uglavnom imaju pozitivan stav, Bikovi nisu imuni na povremene nalete pesimizma. To je sasvim prirodno – svako prolazi kroz teže periode kada se čini da dobre stvari nisu na vidiku. Ipak, životno iskustvo vas je naučilo da se pozitivan odnos prema životu na kraju isplati. Kada zadržite veru da će stvari krenuti nabolje, često se upravo to i dogodi.

Vi ste jedna od osoba koje, bez obzira na okolnosti, traže svetlost čak i u najtežim trenucima. Ne dozvoljavate da vas preplave negativnost i beznađe. Tokom direktnog Jupitera osećate snažno uverenje da će sve biti kako treba.

Vaga

Sve dok u svom životu negujete dobrotu i saosećanje, osećate da možete da prevaziđete svaki izazov. Takav stav vam otvara mnoga vrata i omogućava da ostvarite mnogo više nego što možda mislite.

Više ne želite da gubite vreme na crne scenarije i osećaj da je neuspeh neizbežan. Privlače vas sreća, optimizam i ljudi koji šire pozitivnu energiju, a shvatate da se taj izvor snage nalazi i u vama samima. Jupiter vam pokazuje da granice uglavnom postoje samo u mislima. Ove nedelje širite ljubaznost i toplinu među ljudima oko sebe, a zauzvrat dobijate istu takvu energiju. Upravo zahvaljujući tome, sve se razvija u dobrom pravcu.

Rak

Previše dobro znate kako izgleda kada se čovek izgubi u brigama, strahovima i negativnim mislima, zbog čega više ne želite da se vraćate na taj put.

Zato gradite svoj život tako da, bez obzira na prepreke, na kraju iz svake situacije izvučete nešto dobro. Ključ svega je vaš stav. Tokom ovog povoljnog Jupiterovog tranzita osećate se snažnije i optimističnije nego inače. Pozitivna energija koju nosite u sebi sada je višestruko pojačana, a oko vas vlada atmosfera radosti, nade i zadovoljstva. U junu ćete imati osećaj da se kockice slažu baš onako kako ste priželjkivali, piše Your tango.