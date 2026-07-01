Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur nedavno su otputovali na zajednički mini-odmor u Crnu Goru, na Adu Bojanu, gde u potpunosti uživaju u svojoj novoj romansi.

Prema rečima izvora sa lica mesta, par je potpuno opušten i ne obazire se na poglede drugih. Vreme uglavnom provode uživajući na obali mora i u lokalnim kafićima, gde su viđeni kako se grle, ljube i prepuštaju strastima, i najčešće borave na plaži na kojoj je fotografisanje zabranjeno.

Sa ovog putovanja Pavle Mensur, koji je 11 godina mlađi od Jelisavete Orašanin, se oglasio na društvenim mrežama, objavivši fotografiju mora bez tačne lokacije, uz koju je poslao i zagonetnu poruku:

- Kad imaš jasan cilj, i put do njega je jasan i prihvatljiv.

Njih dvoje uveliko planiraju da celo leto provedu zajedno na različitim putovanjima van Srbije.

Zanimljiv detalj je to što Jelisaveta bira destinacije koje je ranije redovno posećivala sa uskoro bivšim suprugom Milošem Teodosićem.

U Valjevu Jelisavetu zvali "tajna nevesta"

Inače, vest o razvodu glumice Jelisavete Orašanin i proslavljenog košarkaša Miloša Teodosića ne prestaje da intrigira javnost. Dok se u prestonici uveliko priča o Jelisavetinoj novoj romansi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, u Teodosićevom rodnom Valjevu vlada potpuno drugačija atmosfera.

Meštani Valjeva, koji za Miloša Teodosića i njegovu porodicu imaju isključivo reči hvale, priznaju da njegovu bivšu suprugu gotovo nikada nisu viđali u svom gradu.

Koliko je glumica bila retka gošća u Miloševom rodnom mestu, najbolje svedoči podatak da su joj Valjevci nadenuli krajnje neobičan nadimak – "tajna nevesta".

Jedan od komšija, gospodin po imenu Momčilo, podelio je svoje utiske o Teodosićima, ističući da je to "poštena, radna i vredna familija", ali nije krio razočaranje zbog Jelisavetinog odsustva.

-Jelisavetu Orašanin ne znam, nikad je nisam video, ne znam da li ju je neko ikad video u gradu, ona je za nas tajna nevesta. Garantujem da ni na mapi ne zna gde je Valjevo - našalio se Momčilo.

Kada je saznao da je poznati par stavio tačku na svoj brak, komšija je ostao u neverici.

-Au, to nisam znao. Pa kako? Nemoguće, pa snajku valjevsku nismo ni videli. Dobro, to mora da ste ih vi mediji nešto posvađali, ali pomiriće se, polako", izjavio je on, izrazivši žaljenje što vrstu umetnicu poput nje nisu imali prilike da češće viđaju u svom gradu.

Alo/Kurir

BONUS VIDEO:



