Glumica Jelisaveta Orašanin poslednjih nekoliko nedelja, taćnije od razvoda sa Milošem Teodosiće, često je tema medijskih natpisa, naročito kada je reč o njenoj novoj ljubavi. Pojedini domaći mediji povezivali su je sa glumcem Pavlom Mensurom, koji je od nje mlađi 11 godina, međutim njih dvoje se do sada nisu javno oglašavali povodom tih navoda, ali su fotografijama potvrdili romansu.

U međuvremenu, Pavle je na društvenim mrežama podelio detalje sa putovanja i otkrio da je napustio Beograd. Glumac je putem Instagrama pokazao kako provodi vreme van prestonice, što je privuklo pažnju njegovih pratilaca i dodatno podstaklo interesovanje javnosti za njegov privatni život.

- Kad imaš jasan cilj i put do njega je jasan i prihvatljiv - uslikao je mladi glumac poruku koju mu je neko poslao, ali izvor nije otkrio.



Inače, kako se navodi, glumica više ne krije svoju novu ljubav i otvoreno pokazuje koliko je ponovo zaljubljena.



Njen novi životni stil uključuje redovne izlaske i noćne provode sa Pavlom, gde uživaju na žurkama i ostaju zajedno do rane zore, kako prenose portali.

Navodno njoj baš prija nova veza i emotivno je ispunjena pored kolege.

- Jelisaveti ne smeta to što je zvanično i dalje u braku sa Milošem, ona je nastavila sa svojim životom i ne mari za komentare ljudi. Prija joj nova veza i emotivno je ispunjena. Uskoro će se i razvesti, pa će sve doći na svoje. Vidite i sami da se ona ne krije i da je srećna, živi kao devojka - rekao je izvor za Blic.

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