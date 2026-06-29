Priča o navodnoj vezi sa Pavlom Mensurom pre dve nedelje bila je glavna tema na svim portalima. Rijaliti zvezda Milica Veličković je konačno rešila da stavi tačnu na glasine i kaže istinu.

Saznajte sve o „tinejdžerskoj istini“, danima kada su oboje živeli na Novom Beogradu i zbog čega naša sagovornica o mladom glumcu ima da kaže samo reči hvale, ističući da joj medijski naslovi ovog puta uopšte nisu teško pali.

- Ma, to je davno prošlo vreme. Ja tog dečka nisam videla godinama. Znamo se iz perioda osnovne škole, on je živeo tu na Novom Beogradu. Nismo mi nikada zapravo bili u nekoj ozbiljnoj vezi, to su bile one dečije, tinejdžerske vezice. Ne znam ni kako je to uopšte procurelo u javnost, ali ne smeta mi. Dečko je sladak, uspešan, neka živi zdrav i živ. To mi je bukvalno najblaža varijanta koja je o meni izašla u novinama. Nikada nisam tužila medije zbog kojekakvih gnusnih laži koje su pisali o meni, pa sigurno neću ni zbog Pavla Mensura. Protiv dečka nemam apsolutno ništa – uvek kažem, bolje i sa njim da me spajaju nego sa nekim „NN licem“ - izjavila je Milica Veličković za Alo, a u nastavku saznajte šta je još rekla pred našim kamerama.