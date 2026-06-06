Pevač Aca Lukas je završio u Urgentnom centru, prenose domaći mediji.

Kako tvrde domaći mediji, Aca Lukas je primljen u Urgentni centar, a razlog je povišen pritisak.

Bio hospitalizovan pre dve godine

Podsetimo, Aca Lukas je pre dve godine takođe završio u Urgentnom centru.

U zdravstvenu ustanovu je tada došao sa temperaturom i ostalim tegobama.

- Pre pola sata sam ga video na ulazu u Urgentni centar. Kao svi građani koji su došli da se požale na zdravstveno stanje i on je predao knjižicu i sačekao u redu. Videlo se da mu je jako loše. I pored toga on se ljubazno javio ljudima koji su ga pozdravili. Lekari su ga uveli u ordinaciju i zadržaće ga na dalje lečenje - pričao je tada izvor za Kurir koji se tom prilikom zadesio na licu mesta.

Alo/Blic

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