Hrvatska pevačica Severina Vučković koristi svaku proliku da udari na Srbe, te se pored emisija u kojima gostuje neretko oglašava i na društvenim mrežama.

Svojevemreno je gotovo svakodnevno ostavljala jezive komentare na račun našeg naroda, a Aca Lukas je tada žestoko osudio njene poteze.

Lukas je tada osuo paljbu po mrziteljki Srba, ne štedeći reči.

- Severina je jedna budala, sad ona kao ima neki stav o Jasenovcu, o genocidu, a zapravo je žena budala koja lupeta takve gluposti da to nije normalno. Može ona da ima stav da je bio genocid ili nije bio, to je njen problem, ona je Hrvatica, mi smo Srbi, mi imamo jedan stav, oni imaju drugi. Mene tamo kada pitaju takva pitanja, ja im odgovorim da me to ne pitaju, jer će dobiti odgovor koji im se ne sviđa. A da ja pričam o tome, a pritom mi je jedan muž Srbin, dete mi je Srbin i drugi muž mi je Srbin, pa ne ide... Treba oni njeni da joj se po*išaju po glavi jer žena nije normalna - izjavio je Lukas u emisiji "Četiri i po žene", pa nastavio:

- Ne mogu da je svrstam u nacionalistu, samo u red budala. To je kreten, znaš kad neko nije normalan. Ne zato što je rekao nešto loše za Srbe, već zato što je rekla nešto što nema blage veze sa mozgom i sa njom. Bila je popularnija u Srbiji nego u Hrvatskoj, u svojoj zemlji, 35 puta. Karijeru je napravila ovde i nakon svega je našla nešto da priča, a niko je ništa nije pitao. Ako hoćeš da se baviš tim temama, budi političarka - izjavio je on za Informer.

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