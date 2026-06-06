Knajsl je na društvenim mrežama komentarisala situaciju navodeći da je Sankt Peterburg bio meta snažnog ukrajinskog napada, ističući da je događaj ipak nastavljen prema planu.

Na marginama foruma pojavila se na štandu ruskog državnog medija RT (Russia Today), gde je učestvovala u promotivnim aktivnostima. Na simboličnoj kuglani obarala je čunjeve sa natpisima poput „sankcije“, „cenzura“ i „rusofobija“, što je izazvalo pažnju prisutnih i medija.

Dodatne reakcije izazvao je i tematski meni na štandu, sa nazivima koji su aludirali na aktuelne geopolitičke teme i odnose između Rusije i Zapada. Knajsl je tom prilikom pohvalila, kako je navela, „smisao za humor“ organizatora.

Nekadašnja šefica austrijske diplomatije poslednjih godina često boravi u Rusiji i otvoreno zastupa stavove koji se podudaraju sa zvaničnim pozicijama Moskve. Mediji podsećaju da je njen odnos sa Rusijom predmet pažnje još od 2018. godine, kada je ruski predsednik Vladimir Putin prisustvovao njenom venčanju u Austriji.

Prema ranijim izveštajima pojedinih evropskih medija i istraživačkih organizacija, Knajsl danas obavlja više angažmana u Rusiji, a njeni prihodi navodno premašuju primanja koja je imala tokom ministarskog mandata u Austriji.