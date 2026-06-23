Veliki skup koji će biti održan 27. juna ispred Narodne skupštine Srbije pratiće i bogat muzički program, a organizatori najavljuju nastupe nekih od najpoznatijih domaćih izvođača.

Muzički deo programa zamišljen je kao centralni zabavni segment događaja, sa ciljem da okupi građane svih generacija i upotpuni celodnevni sadržaj koji će biti organizovan u centru Beograda.

Na bini velika imena domaće scene

Publiku će tokom dana zabavljati brojne muzičke zvezde, među kojima su i Aca Lukas i Vesna Zmijanac, a očekuje se nastup još nekoliko poznatih izvođača sa domaće estradne scene.

Organizatori najavljuju celodnevnu scensku dinamiku, nastupe uživo, kao i bogat program namenjen širokoj publici.

Beograd domaćin velikog okupljanja

Očekuje se da će se veliki broj građana okupiti ispred Narodne skupštine Srbije, gde će pored muzičkog programa biti organizovani i drugi sadržaji namenjeni posetiocima.

Muzički spektakl biće jedna od glavnih atrakcija dana, a nastupi poznatih pevača dodatno će doprineti atmosferi na velikom okupljanju zakazanom za 27. jun.

Najveća srpska zastava na skupu 27. juna na koji je pozvao Vučić

Impozantna trobojka biće jedan od centralnih simbola skupa „Srbija, jedna porodica“, na kojem će biti predstavljen i zvaničan naziv izborne liste SNS i koalicionih partnera. Opširnije u POSEBNOJ VESTI.