Aca Lukas slovi za jednog od najvećih ljubavnika na domaćoj javnoj sceni, a nikada nije krio istinu o svom burnom životu.

Neretko je bio povezivan sa brojnim starletama i rijaliti učesnicama, a jednom prilikom je otkrio pravu istinu o tome.

- Ne povezuju mene sa ženama, već se neke pojedine žene povezuju sa mnom, ničim izazvane. Slušao sam sve to, neću da pominjem imena, ali bilo je situacija u poslednje vreme. Evo, baš je neka mala pričala, rekli su mi: "Pali kanal, vrati, neka mala priča", navodno kako je bila sa mnom, ludovala sa mnom po Crnoj Gori. Sad ja slušam i treba da se pravdam - ispričao je Aca Lukas.

"Bio sam sa Macom Diskrecijom"

- Nedavno je još jedna pričala, neću da je imenujem, da je bila sa mnom, ali sad mogu ovako javno da kažem da je dobila pare za to od ljudi koji su hteli da se obračunaju sa mnom na takav način, pa je dobila nekih sitnih 500 do 1.000 evra - otkrio je pevač, pa dodao o kome se radi:

- Maca Diskrecija. To je već davno rečeno da od toga nema ništa, prošla pored mene jednom kao fan, stala da se slika. Sad sam ja kao neki Don Da li mislite da sa takvim primercima za nekog može da se kaže da je Don Žuan? Muškarci vole da budu šmekeri, da imaju što više riba, ali kakve su ovo žene? Svi mi volimo da nas vole žene, ali pitanje je čime se hvalimo - dodao je svojevremeno pevač u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

