Jelena Karleuša, fanove je obradovala prošle godine potezom o kome se govori!

S obzirom na to da je pop diva tek nedavno rešila da zakopa ratne sekire sa kolegom Acom Lukasom, ne bi trebalo da nas čudi što se hit "Bankina" ponovo našao na Jutjub kanalu!

Pevačica je početkom septembra meseca prošle godine obradovala svoju publiku te objavila sjajnu vest o numeri koja je izašla davne 2017. godine, a nakon toga ubrzo je nestala sa kanala pevačice.

Svađa Karleuše i Ace

Podsećanja radi, Jelena Karleuša i Aca Lukas poslednjih nekoliko godina vode pravi internet rat, te su se jedno drugom obraćali teškim rečima i uvredama.

Govoreći o tome gde je tačno problem, pevač je jednom prilikom naglasio kako smatra da oboje, najpre, imaju po jednu manu.

- Mi imamo problem sami sa sobom, sa svojim jezikom koji je brži od pameti, ja imam sa tim što ne mogu da prećutim i onda se nađemo u takvoj situaciji - rekao je Lukas, a zatim se dotakao i toga koji su najčešći razlozi njihovog "ratovanja".

- Posvađamo se preko novina, a onda se sretnemo i pričamo normalno, pa se opet posvađamo kada brani neku svoju drugaricu, kinesku Karleušu i onda opet shvatimo da se svađamo pre svega oko nebitnih ličnosti - rekao je Aca pre dve godine.

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