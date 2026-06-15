Ivan Bosiljčić je otkrio da je predstava koju je igrao svojevremeno bila prekinuta, što se u njegovoj karijeri dogodilo samo tada.

Uzrok tome, kako je Ivan sada otkrio, bila je povreda, te neophodna reakcija lekara.

- Godine 2009. doživeo sam ozbiljnu povredu. Na kraju prvog čina pokidali su mi se ligamenti skočnog zgloba i nisam mogao da hodam. Završio sam u Urgentnom centru. To je jedina stvar koja je uspela da zaustavi predstavu. Bio sam dva meseca van scene i propustio sam nekoliko planiranih izvođenja. Nakon toga mi je povratak ovoj ulozi bio još izazovniji.

"Treba da cenimo trenutak u kojem živimo"

Na pitanje da li ga je tada neko zamenio, kratko je istakao da nije.

- Jedan sam od onih glumaca koji vole da dele svoj prostor sa drugima. Zaista sam timski igrač. Nekad bih voleo da igram njihove uloge, a nekad da vidim kako oni igraju moje. Velika želja mi se ostvarila kada sam otišao na jednogodišnje snimanje u Sankt Peterburg. U “Zoni Zamfirovoj” zamenio me je Aleksandar Vučković, izvanredan mladi kolega, u “Ciganima...” Nikola Šurbanović, a “Čikago” sam od premijere delio sa Draganom Vujićem. Tada sam shvatio koliko je korisno kada jednu ulogu igra nekoliko ljudi. To je ozbiljan podsetnik da ne treba da svojatamo ni uloge ni pozorište. Sve je ovo postojalo pre nas i postojaće posle nas. Zato treba da cenimo trenutak u kojem živimo i igramo. Često dolazim da gledam kolege kako tumače iste uloge.

Alo/Blic

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