Jedan pas ima posebno sladak način iskazivanja radosti.

Video na kojem se susretne sa osobom koju očigledno mnogo voli postao je viralan na TikToku i nasmejao milione ljudi.

Video, koji je skupio skoro 79 miliona pregleda, prikazuje psa kako šeta sa svojom vlasnicom kada mu priđe osoba koju dobro poznaje i snima ceo susret. Čim je ugleda, preslatki pas počinje da skače u vazduh od sreće, toliko visoko da su ga mnogi u komentarima uporedili sa kengurom, zecem, pa čak i skakavcem.

Njegova vlasnica nije mogla da sakrije smeh, a veseli pas je konačno, potpuno zasluženo, dobio porciju razmaženosti. Sudeći po reakciji, upravo je to bio cilj njegovog malog akrobatskog nastupa.



Video je, pored ogromnog broja pregleda, sakupio i mnoštvo komentara od oduševljenih korisnika. „Kakav sladak kengur“, „Prelep“, „Kakav osmeh ima“, „Ona je kao vila“, „Je li on zec?“, „Nije nimalo preterivao“, „Bio je kengur u prethodnom životu“, „Prelep skakavac“ i „Kako je lep tvoj zeka“, samo su neki od komentara ispod videa.