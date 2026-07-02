Vlasnici pasa znaju da njihovi ljubimci imaju svoj način da pokažu svoja osećanja, a jedna stafordširska bul terijerka, Holi, jasno je stavila do znanja svom vlasniku da je razočarana njegovim kasnim povratkom kući.

Njena reakcija, mešavina besa i preplavljujuće slatkoće, snimljena je u videu koji je postao hit na Instagramu.

U videu objavljenom na Instagramu, koji počinje tekstom „Došla sam kući malo kasnije nego obično“, Holi se vidi kako prilazi vlasniku sa plišanom igračkom u ustima. Iako u početku maše repom, pokazujući uzbuđenje, ona iznenada prestaje. Uputila je prekorni pogled i okrenula se, kao da se setila da je zapravo ljuta zbog vlasnicinog kašnjenja.

Zatim se on penje na kauč sa svojom igračkom, demonstrirajući tretman „Nisam ljut, samo sam razočaran“. Holi se očigledno duri i pokušava da ignoriše vlasnicu koji joj prilazi.

Iako je Holi pokušala da ostane ljuta, nije dugo izdržala. Kada je njena vlasnica počela da je mazi i češe po stomaku, njeno raspoloženje se brzo promenilo. Ubrzo je zaboravila na svoj bes i radosno se prepustila pažnji.

Vlasnica je uz video napisala: „Čekala sam uobičajeno gunđanje dobrodošlice, ali ga nije bilo... Tako sam znala da je stvarno ljuta... Izvini, Holi! Više nikada neću zakasniti!“

Holina dirljiva drama je otopila srca gledalaca, a video je do trenutka pisanja ovog teksta prikupio više od 19.000 pregleda. Komentari su bili puni entuzijazma. „Bože moj, tako je slatka. Ne mogu da podnesem. Volim je“, napisao je jedan korisnik. Drugi je komentarisao: „Holi pozira sa glavom na hobotnici - bože moj - srce mi se otopilo.“