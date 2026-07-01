Pas je osetio da će njegova vlasnica briznuti u plač čak i pre nego što je i sama postala svesna toga i utešio ju je zagrljajem.

Vlasnica je zabeležila poseban trenutak i objavila ga na svom Instagram profilu, a video je do sada sakupio više od 145 hiljada lajkova i 1,9 miliona pregleda.

Video, koji je dirnuo korisnike društvenih mreža, prikazuje Luku kako teši svoju vlasnicu nakon što je osetio da će zaplakati. Gledaoci su oduševljeni njegovom brižnom prirodom, a vlasnica je uz video ukratko napisala: „Psi uvek znaju.“

Video počinje krupnim planom vlasnice i njenog psa dok radi sa ramom za slike. Luka je gleda pravo u oči, a na videu se pojavljuje tekst: „Moj pas je znao da ću zaplakati pre nego što sam to učinila.“

U sledećem trenutku, vlasnica počinje da plače, a Luka je nežno grli da bi je utešio.

„Stalno mu govorim da sam dobro, ali on zna da nisam“, nastavlja se u natpisu videa. Pas je potom liznuo vlasnicu po licu.

Video je izazvao brojne emotivne reakcije. „Kakva divna duša“, „Tako je sladak“, „Apsolutno je prelep“ bili su samo neki od komentara oduševljenih korisnika