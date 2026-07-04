Period od 6. do 12. jula donosi niz zanimljivih astroloških promena koje mnoge znakove podstiču na preispitivanje ciljeva i donošenje konkretnih odluka. Dok će nekima ova sedmica otvoriti vrata novih poslovnih i finansijskih prilika, drugi će se fokusirati na rešavanje dugotrajnih dilema i lični razvoj.

Ovu nedelju obeležavaju početak retrogradnog Neptuna u Ovnu, poslednja četvrt Meseca u istom znaku i ulazak Venere u Devicu. Astrologija naglašava spoj intuicije i praktičnosti kao ključ za donošenje ispravnih odluka. Umesto čekanja pravog trenutka, mnogi će shvatiti da je vreme za akciju upravo sada.

Ovan

Najsrećniji dan: utorak, 7. jul

Retrogradni Neptun donosi period introspekcije. Fokus je na unutrašnjem svetu i razjašnjavanju ličnih ciljeva. Umesto spoljašnjih promena, važno je da definišete šta zaista želite.

Bik

Najsrećniji dan: subota, 11. jul

Ova sedmica donosi prilike u finansijama. Moguć je dodatni prihod ili odluka koja dugoročno poboljšava materijalnu stabilnost. Ključ je u hrabrosti da napravite prvi korak.

Blizanci

Najsrećniji dan: subota, 11. jul

Ideje i komunikacija su u fokusu. Ovo je povoljan period za nove projekte, pregovore i profesionalne promene. Energija Marsa daje dodatni vetar u leđa.

Rak

Najsrećniji dan: sreda, 8. jul

Promene u poslovnom pravcu postaju moguće. Vreme je da otpustite stare obrasce i otvorite se za nove prilike koje se možda razlikuju od vaših prvobitnih planova.

Lav

Najsrećniji dan: nedelja, 12. jul

Istine izlaze na videlo i donose važne uvide. Iskrenost prema sebi otvara put ka novim i boljim prilikama.

Devica

Najsrećniji dan: subota, 11. jul

Ambicija i intuicija rade zajedno. Ovo je dobar trenutak za napredak u poslu i donošenje odluka koje mogu dugoročno uticati na vašu karijeru.

Vaga

Najsrećniji dan: nedelja, 12. jul

Naglasak je na autentičnosti i poslovnom izražavanju. Otvara se novo poglavlje u načinu na koji vas drugi doživljavaju.

Škorpija

Najsrećniji dan: nedelja, 12. jul

Intuicija je izuzetno jaka. Ovo je povoljan period za donošenje važnih životnih odluka i dugoročne planove.

Strelac

Najsrećniji dan: četvrtak, 9. jul

Ulazak Venere u Devicu donosi poslovno priznanje i napredak. Vaš trud može konačno biti primećen i nagrađen.

Jarac

Najsrećniji dan: subota, 11. jul

Osećaj nemira ukazuje na potrebu za promenom. Važno je da ne donosite ishitrene odluke, već da pažljivo osluškujete sebe.

Vodolija

Najsrećniji dan: nedelja, 12. jul

Fokus je na balansu između posla i privatnog života. Postavljanje granica postaje ključno za lični mir i stabilnost.

Ribe

Najsrećniji dan: nedelja, 12. jul

Dolazi potvrda da ste na dobrom putu. Kreativnost i emocije su naglašene, uz mogućnost povratka starim idejama.

Astrološka poruka nedelje

Ova sedmica ne donosi slučajnosti, već trenutke uvida i odluka koje mogu promeniti dalji tok događaja. Retrogradni Neptun podseća na važnost unutrašnje jasnoće, dok Venera u Devici naglašava značaj praktičnih koraka. Uspeh dolazi kroz kombinaciju intuicije i konkretne akcije.