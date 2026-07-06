Umalo je došlo do tragedije juče, u nedelju (5. jula), u Patrasu, kada je riba zec napala 64-godišnju ženu na gradskoj plaži i ugrizla je u predelu vrata, blizu karotidne arterije, piše grčki portal Pronjuz.

Napad se dogodio na gradskoj plaži u Patrasu, kada je žena, prilikom ulaska u more, iznenada naišla na ribu.

Prema njenom opisu, pre nego što je uspela da reaguje, riba ju je ugrizla za vrat, na veoma osetljivom mestu, u blizini karotidne arterije.

Šezdesetčetvorogodišnja žena odmah je prevezena u blonicu gde su lekari primenili propisani protokol za zbrinjavanje povreda.

Nakon toga rana je obrađena, a primila je antitetanusnu zaštitu i antibiotsku terapiju.

Direktor Doma zdravlja izjavio je:

„Bila je sa još jednom gospođom, koja je takođe videla ribu i opisala nam šta se dogodilo. Odmah smo zbrinuli povredu na vratu i dali antitetanusnu zaštitu i antibiotike.“

Ovaj incident izazvao je veliku zabrinutost u tom području, jer je reč o veoma posećenoj plaži, dok je žena i dalje u šoku nakon napada, prenosi grački portal.

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