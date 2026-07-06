Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će SAD ili postići sporazum sa Iranom ili "završiti posao", ponovo zapretivši vojnom akcijom. "Ili ćemo postići sporazum ili ćemo završiti posao. To ne bi bilo teško. Više bih voleo da postignemo sporazum, jer ne želim da strada 91 milion ljudi", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi Rojters.

On je dodao da SAD imaju mogućnost da u vrlo kratkom roku unište iransku infrastrukturu.

"Možemo da srušimo njihove mostove za jedan sat, možemo da uništimo njihovo snabdevanje energijom. Oni sada nemaju novca. Nismo im dali bilo kakav novac", rekao je Tramp.

Pregovori između SAD i Irana trebalo bi da budu nastavljleni 11. jula, nakon višednevne sahrane pokojnog vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija i uključivaće pitanje iranskog nuklearnog programa, objavio je u subotu saudijski portal Al Arabija pozivajući se na neimenovane izvore.

Izvori su naveli da će se predstojeća runda razgovora biti vođena u Pakistanu, a u fokusu će biti rešavanje tri pitanja: američke sankcije uvedene Teheranu, zamrznuta iranska sredstva i iranski nuklearni program. SAD i Iran već su održali dva sastanka - u Švajcarskoj prošlog meseca, i u Dohi prošlog utorka i srede, i to nakon višemesečnih indirektnih kontakata između Vašingtona i Teherana, koji su se fokusirali na obuzdavanje eskalacija i oživljavanje pregovaračkog puta o nuklearnom programu, usred kontinuiranih neslaganja oko ukidanja sankcija i garancija koje se zahtevaju od obe strane.

Dve zemlje su poslednji put održale indirektne tehničke razgovore u Dohi u utorak i sredu, a američki predsednik Donald Tramp opisao je pregovore kao "veoma dobre".

Prema Iranu, strane su se složile o delimičnom oslobađanju milijardi dolara zamrznutih iranskih sredstava, iako su američki zvaničnici navodno negirali da je takav dogovor postignut. Najavljeni novi pregovori dolaze nakon što su SAD i Iran pre dve nedelje potpisali memorandum o razumevanju, kojim im je dato 60 dana da pregovaraju o konačnom sporazumu koji pokriva iranski nuklearni program.