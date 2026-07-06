Stanovnik Čikaga je osvojio džekpot od 1,3 miliona dolara na lutriji "Srećni dan", 15 godina nakon što je na ovoj igri već osvojio značajnu novčanu nagradu, saopštila je Lutrija Ilinois.
Dobitnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da je kupio tiket prošlog meseca.
Pogodio je svih 5 brojeva
Meštanin Čikaga, koji je odlučio da ostane anoniman, rekao je zvaničnicima lutrije Ilinois da je slučajno kupio dobitni listić prošlog meseca.
„Samo sam svratio do prodavnice na piće i pomislio: 'Zašto da ne?'“, prisetio se srećni dobitnik. „Igrao sam Brzi izbor i ispostavilo se da je to bio srećan dan.“
Stanovnik države Preri kupio je srećni tiket na benzinskoj pumpi BP u Osvegu, Ilinois, i svih pet brojeva – 1-13-19-27-35 – poklopilo se sa izvlačenjem lotoa srećnog dana 11. juna.
Otišao je sa dobitkom od 1,3 miliona dolara.
Planira da kupi stan
„U početku nisam verovao – pitao sam se: 'Da li sanjam?'“, rekao je. „Kada sam skenirao tiket i shvatio da se brojevi poklapaju,osvestio sam se.“
Dobitnik je rekao da planira da iskoristi svoj džekpot da kupi novi dom za svoju porodicu i finansira penziju sebe i svoje supruge.
„Jednostavno smo toliko zahvalni na ovom blagoslovu“, rekao je uz smeh. „Siguran sam da će i moja deca biti.“
Isti džekpot osvojio je pre 15 godina
Inače, izvlačenje 11. juna pretvorilo se u deža vi za srećnog dobitnika, koji je osvojio isti džekpot pre 15 godina.
Srećni čovek iz Ilinoisa osvojio je isto izvlačenje pre 15 godina kada se zvalo Mali loto.
„Smešno je - zapravo sam osvojio nagradu od 45.000 dolara igrajući istu igru pre 15 godina kada se zvala Mali loto“, rekao je.
"Srećni dan loto" je izvlačenje samo u Ilinoisu dva puta nedeljno, sa džekpotovima koji počinju od 100.000 dolara, navodi se u saopštenju za štampu, piše Nypost.
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