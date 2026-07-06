Najnovije vesti koje stižu iz Podgorice predstavljaju otvoren šamar srpskom narodu, njegovom identitetu i Republici Srbiji.

Spajić, Milo Ðukanović i Andrija Mandić dogovorili su izmene Ustava Crne Gore u kojima nema mesta za srpski jezik.

Kako saznajemo, svemu je kumovao ambasador EU u Crnoj Gori, Satler koji im je naredio da za srpski jezik ne sme imati mesta u Ustavu.

Dok zvanični Brisel pod maskom reformi i evropskih integracija uvodi direktan nadzor nad crnogorskim bezbednosnim sektorom, iza kulisa se odigrava sramotan i opasan proces ustavnog sakaćenja koji ima za cilj potpunu eliminaciju srpskog faktora.

Odlučan otpor Kneževića: DNP brani dostojanstvo naroda

U ovom mračnom scenariju, jedina svetla tačka i brana potpunom brisanju srpskog identiteta jeste Demokratska narodna partija (DNP) na čelu sa Milanom Kneževićem.

Knežević i njegova partija jedini su javno i odlučno poručili da neće glasati za ove sramne ustavne izmene, odbijajući da budu saučesnici u Satlerovom i Đukanovićevom projektu.

U utorak prvo glasanje o izmenama

Inače, kako su preneli crnogorski mediji, konsultacije predstavnika vlasti i opozicije o ustavnim izmenama održane su večeras uz posredovanje Delegacije EU, a iz Skupštine je najavljeno da će u utorak biti održano prvo glasanje o izmenama, za koje je potrebna dvotrećinska većina.

Nakon sastanka oglasila se Delegacija EU u Crnoj Gori.

- Kroz dijalog o Platformi za prevazilaženje parlamentarne krize u ključnoj fazi procesa evropske integracije, učesnici sastanka su se saglasili da iniciraju izmene zakona u oblasti unutrašnjih poslova i nacionalne bezbednosti. Izmene će se, između ostalog, odnositi i na procedure obrazovanja - piše u saopštenju.