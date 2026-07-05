Prema zvaničnom kalendaru isplata koji je objavio Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO), isplata penzija za penzionere iz kategorije zaposleni počeće u petak.

Naime, kako se precizira, isplata penzija za jun penzionerima iz kategorije zaposlenih bilo da penzije primaju preko tekućih računa, na kućne adrese ili na šalterima isporučnih pošta najavljena je za 10. jul.

Podestimo, penzionerima iz kategorije poljoprivrednih i vojnih osiguranika penzije na tekuće račune su uplaćene juče 4. jula, dok će isplata na kućne adrese i na šalterima pošta početi 6. jula.

U petak novac za 1.419.795 građana

Prema poslednjim zvaničnim podacima Fonda PIO iz maja 2026. godine ukupan broj osiguranika iz kategorije zaposlenih je 1.419.795.

Od ovog broja starosnu penziju prima 943.661 osiguranika, invalidsku penziju 193.892 osiguranika i porodičnu penziju 282.242 korisnika.

Isplata jednokratne pomoći za penzionere u septembu

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali govorio je o novom paketu pomoći za penzionere.

- U ovom trenutku, dok ekonomska kriza traje već godinu i po dana, gledali smo kako da nađemo način da pomognemo onima koji su najviše pogođeni tim krizama, to su najpre naši najstariji sugrađani, penzioneri. Sada smo rešili da to uradimo malo drugačije, da onima koji imaju najniže penzije damo 35.000 dinara jednokratne pomoći - rekao je Mali.

Paket pomoći penzionerima vredan je 377,2 miliona evra i obuhvata 1.663.438 korisnika.

"Penzioneri koji primaju penziju do minimalne penzije od 31.092 dinara dobiće 35.000 dinara. Penzioneri koji primaju penziju od minimalne do prosečne penzije od 56.848 dinara primiće 27.500 dinara. Penzioneri koji primaju penziju veću od prosečne dobiće pomoć od 20.000 dinara", istakao je Mali.

Kako je naveo Mali, očekuje da će početkom septembra ova pomoć biti isplaćena.

Vaučeri od 10.000 dinara

Vlada Srbije će obezbediti 30.000 vaučera u pojedinačnoj vrednosti od 10.000 dinara, koje će penzioneri sa mesečnim primanjima do 80.000 dinara moći da iskoriste za odmor u Srbiji. Država je u ovu svrhu opredelila ukupno 300.000.000 dinara.

Podsetio je i da će biti produženo važenje Uredbe o energetski ugroženom kupcu i nakon 1. oktobra.

- Ljudi koji imaju socijalnu pomoć i ljudi borci, takođe naši penzioneri imaju umanjenje računa za struju i za gas u iznosu od 20 do 40 odsto, a naši penzioneri dobijaju i 1. 000 dinara umanjenje računa za struju ukoliko su, naravno, ugroženi socijalno. Tako da sa te strane i takvu uredbu ćemo produžiti. Još jedno dodatno olakšanje za naše najstarije sugrađane i za one koji imaju niža materijalna primanja - istakao je ministar.

Ogromne razlike u cenama lekova

Naglasio je i da će u okviru novog paketa mera biti "ogromne razlike u cenama lekova".

- Da objasnimo građanima, kada se kupuju lekovi imate učešće građana i učešće države, učešće građana smo sveli na minimum, sada veći teret preuzima država samim tim su lekovi jeftiniji. Ogromne su razlike u ceni koje će biti od 1. avgusta i danas. Iako smo puno uložili u infrastrukturu, izgradili bolnice, uložili u povećanje zarada medicinskog osoblja, i ovo je deo koji je mnogo važan. Od 1. avgusta pa na dalje neki lekovi će trajno biti na "A" listi gde država preuzima plaćanje tih lekova - rekao je on..

Ministar Mali je naveo da se ulaganja u zdravstvo uvek isplate i da država pokazuje koliko brine o svojim građanima.