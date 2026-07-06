Izraelska vojska navela je da je gađala vozilo sa četiri osobe za koje tvrdi da su se približavale području koje Izrael označava kao "bezbednosnu zonu" na jugu Libana i da su predstavljale pretnju njegovim snagama, prenosi Rojters.

Libansko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su među poginulima direktorka škole Esperanca Gendur, njena majka, žena zaposlena kao kućna pomoćnica i strani radnik. Prema navodima lokalnog izvora i libanske državne novinske agencije, Gendur je obilazila kuću oštećenu u ratu u Nabatiji i bila je na putu nazad kada je vozilo pogođeno.

Zdravstveni radnik iz bolnice Nadžde u Nabatiji rekao je za Rojters da je osoblje čulo eksploziju pre nego što su žrtve dovezene u bolnicu.

"Čuli smo eksploziju i videli dim. Napad se dogodio u području koje su meštani smatrali bezbednim", rekao je on i dodao da se napadi izraelskih dronova nastavljaju i nakon primirja, ali ređe nego ranije.

Izrael je uspostavio, kako navodi, "bezbednosnu zonu“ koja se prostire oko 10 kilometara unutar teritorije južnog Libana duž granice, uz obrazloženje da je to neophodno radi zaštite severnih delova Izraela od napada libanske militantne grupe Hezbolah. Liban tvrdi da prisustvo izraelskih snaga u toj zoni predstavlja kršenje njegovog suvereniteta.

Prekid vatre između Izraela i Libana posredstvom Sjedinjenih Američkih Država i Katara, uz pomoć Irana, postignut je prošlog meseca kao deo napora za smirivanje šireg regionalnog sukoba. Prema podacima libanskog Ministarstva zdravlja, u izraelskim napadima do sada je poginulo više od 4.300 ljudi u Libanu, dok su, prema izraelskim vlastima, u sukobima na izraelskoj strani poginule najmanje 36 osoba, uključujući 32 vojnika i četiri civila.