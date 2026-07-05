-Mnogo godina nisam bio na Savi, došao sam na čuveno srpsko more. Sa Sinišom sam obišao Ekspo i svratili smo ovde do Vučkovog prijatelja i kuma. Oni su organizovali ovde ribu, naravno radio Lola se čuje u pozadini. Ovo je kečiga i sad Bog zna šta da odlučim ovo su drugi jeli ne ja, kažu da nije dozvoljeno, a nema ukusnije i bolje ribe od kečige. Ali ono što je za vas važnije je da Ekspo napreduje, da radimo dobro, da radimo vredno. I danas su radnici bili na poslu i trema, nervoza, strah, ali uveren sam da ćemo da završimo sve i da ćemo da stignemo sve na vreme i da pobedimo i da Srbija bude najbolji mogući domaćin najveće srpske priredbe 2027. godine - poručio je predsednik Vučić.