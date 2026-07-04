Poslednja četvrt Meseca u Ovnu 8. jula podstaći će hrabrost i odlučnost, dok će ulazak Venere u Devicu 9. jula mnogima pomoći da svoje planove pretvore u konkretne poteze.

Astrolozi smatraju da će upravo ovaj period nagraditi one koji se usude da naprave prvi korak, umesto da čekaju da se stvari same promene.

Jarac

Jarčevima predstoji sedmica u kojoj će shvatiti da uspeh dolazi kroz dobru organizaciju i strpljenje. Venera u Devici donosi im stabilnost, jasnije ciljeve i priliku da naprave dugoročne planove koji bi u narednim mesecima mogli da donesu značajan napredak.

Na poslovnom planu otvaraju se mogućnosti za nove projekte, pregovore i finansijske odluke koje bi mogle biti veoma isplative. U ljubavi će želeti više sigurnosti, dok slobodni Jarčevi imaju priliku da upoznaju osobu sa kojom dele iste životne vrednosti.

Savet: Ne čekajte savršen trenutak. Ono što započnete ove sedmice moglo bi da postane temelj budućeg uspeha.

Vaga

Za Vage počinje period velikih unutrašnjih promena. Energija Meseca i Marsa podstiče ih da konačno poslušaju sebe i donesu odluke koje dugo odlažu.

Na poslu su mogući važni razgovori, nove poslovne ponude ili putovanja koja mogu promeniti tok karijere. U emotivnom životu mnoge Vage više neće pristajati na odnose koji ih ne ispunjavaju, već će hrabrije slediti ono što zaista žele.

Savet: Ne plašite se da zatvorite vrata onome što vas koči. Tek tada otvoriće se prostor za nešto mnogo bolje.

Lav

Lavovima ova sedmica vraća samopouzdanje i podseća ih koliko su sposobni da ostvare velike ciljeve. Poslednja četvrt Meseca u Ovnu donosi dodatnu energiju i motivaciju da se uhvate u koštac sa izazovima koje su do sada izbegavali.

Na poslu će imati priliku da pokažu svoje znanje i sposobnosti, dok bi u privatnom životu mogli da donesu odluku koja će im doneti veliko olakšanje i osećaj slobode.

Ovo je odličan trenutak za pokretanje novih projekata, usavršavanje ili ostvarivanje ideja koje već dugo čekaju pravi trenutak.

Savet: Verujte u sebe više nego u tuđe sumnje. Vaša upornost mogla bi da bude ključ najvećeg uspeha ove godine.

Sedmica koja nagrađuje hrabre

Prema astrološkim tumačenjima, period od 6. do 12. jula mogao bi da donese važne prekretnice upravo onima koji budu spremni da izađu iz zone komfora. Jarčevi će graditi temelje za budući uspeh, Vage će napraviti važan životni zaokret, a Lavovi će konačno dobiti potvrdu da se trud i upornost isplate.

Bez obzira na to da li verujete u astrologiju ili je posmatrate isključivo kao zabavu, ova sedmica mnoge bi mogla da podstakne da naprave prvi korak ka ciljevima koje dugo odlažu.