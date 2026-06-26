Tokom toplotnih talasa, kada temperature dostižu ekstremne vrednosti, stručnjaci za dobrobit životinja ponovo upozoravaju na jednu od najopasnijih situacija za kućne ljubimce – ostavljanje pasa u zatvorenom automobilu, čak i na veoma kratak period.
Vozilo parkirano na suncu može se za samo nekoliko minuta pretvoriti u prostor sa opasno visokim temperaturama, koje ozbiljno ugrožavaju život životinje.
Automobil se brzo pretvara u smrtonosnu zamku
Stručnjaci ističu da se unutrašnjost automobila tokom vrućina zagreva izuzetno brzo, čak i kada se spoljašnje temperature čine podnošljivim.
Zbog toga su posebno rizična mesta:
- zatvoreni automobili;
- staklene bašte;
- kamp-prikolice.
U takvim uslovima pas može vrlo brzo doživeti ozbiljan toplotni stres ili toplotni udar.
„Samo minut“ može biti previše
Mnogi vlasnici potcenjuju brzinu zagrevanja vozila i veruju da kratko ostavljanje ljubimca u automobilu nije opasno.
Međutim, stručnjaci upozoravaju da i nekoliko minuta može biti dovoljno da pas bude izložen opasnim uslovima koji mogu dovesti do ozbiljnog pogoršanja zdravstvenog stanja, pa čak i smrtnog ishoda.
Kako prepoznati opasnost i reagovati?
Ako primetite psa zaključanog u vozilu tokom visokih temperatura, važno je reagovati odmah.
Stručnjaci savetuju da se:
- odmah kontaktira policija;
- ne čeka dolazak vlasnika;
- prijavi situacija nadležnim službama.
Samo ovlašćena lica imaju pravo da intervenišu i otvore vozilo kako bi pomogla životinji.
Apel vlasnicima: izbegavajte svaki rizik
Organizacije za zaštitu životinja naglašavaju da se ovakve situacije i dalje prečesto dešavaju, i to zbog pogrešnog uverenja da kratko ostavljanje psa u automobilu nije opasno.
Upravo su ti „kratki momenti“ često dovoljni da dođe do kritičnog porasta temperature.
Zato se vlasnicima savetuje da tokom letnjih meseci uvek planiraju unapred i izbegavaju situacije u kojima bi ljubimac mogao ostati sam u vozilu.
Briga i oprez su ključni kako bi se sprečile tragedije koje se, prema upozorenjima stručnjaka, i dalje mogu izbeći jednostavnim odlukama.
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