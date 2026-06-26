Tokom toplotnih talasa, kada temperature dostižu ekstremne vrednosti, stručnjaci za dobrobit životinja ponovo upozoravaju na jednu od najopasnijih situacija za kućne ljubimce – ostavljanje pasa u zatvorenom automobilu, čak i na veoma kratak period.

Vozilo parkirano na suncu može se za samo nekoliko minuta pretvoriti u prostor sa opasno visokim temperaturama, koje ozbiljno ugrožavaju život životinje.

Automobil se brzo pretvara u smrtonosnu zamku

Stručnjaci ističu da se unutrašnjost automobila tokom vrućina zagreva izuzetno brzo, čak i kada se spoljašnje temperature čine podnošljivim.

Zbog toga su posebno rizična mesta:

zatvoreni automobili;

staklene bašte;

kamp-prikolice.

U takvim uslovima pas može vrlo brzo doživeti ozbiljan toplotni stres ili toplotni udar.

„Samo minut“ može biti previše

Mnogi vlasnici potcenjuju brzinu zagrevanja vozila i veruju da kratko ostavljanje ljubimca u automobilu nije opasno.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da i nekoliko minuta može biti dovoljno da pas bude izložen opasnim uslovima koji mogu dovesti do ozbiljnog pogoršanja zdravstvenog stanja, pa čak i smrtnog ishoda.

Kako prepoznati opasnost i reagovati?

Ako primetite psa zaključanog u vozilu tokom visokih temperatura, važno je reagovati odmah.

Stručnjaci savetuju da se:

odmah kontaktira policija;

ne čeka dolazak vlasnika;

prijavi situacija nadležnim službama.

Samo ovlašćena lica imaju pravo da intervenišu i otvore vozilo kako bi pomogla životinji.

Apel vlasnicima: izbegavajte svaki rizik

Organizacije za zaštitu životinja naglašavaju da se ovakve situacije i dalje prečesto dešavaju, i to zbog pogrešnog uverenja da kratko ostavljanje psa u automobilu nije opasno.

Upravo su ti „kratki momenti“ često dovoljni da dođe do kritičnog porasta temperature.

Zato se vlasnicima savetuje da tokom letnjih meseci uvek planiraju unapred i izbegavaju situacije u kojima bi ljubimac mogao ostati sam u vozilu.

Briga i oprez su ključni kako bi se sprečile tragedije koje se, prema upozorenjima stručnjaka, i dalje mogu izbeći jednostavnim odlukama.