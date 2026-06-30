Visoke letnje temperature predstavljaju ozbiljan rizik ne samo za ljude već i za kućne ljubimce. Za razliku od pasa, koji vrućinu često pokazuju glasnim dahtanjem, mačke znake nelagodnosti uglavnom prikrivaju, zbog čega vlasnici često prekasno primete da nešto nije u redu.

Veterinari upozoravaju da toplotni udar kod mačaka može brzo postati životno ugrožavajuće stanje, pa je pravovremena reakcija od presudnog značaja.

Kada temperatura postaje opasna?

Normalna telesna temperatura mačke kreće se između 38,1 i 39,2 stepena Celzijusa.

Kada telesna temperatura pređe 40 stepeni, povećava se rizik od toplotnog udara. U tom trenutku može doći do ozbiljne dehidracije, poremećaja rada organa, problema sa zgrušavanjem krvi, neuroloških smetnji, pa čak i kome ukoliko se životinja ne zbrine na vreme.

Ako posumnjate na toplotni udar, potrebno je odmah rashladiti mačku i što pre potražiti pomoć veterinara.

Simptomi toplotnog udara kod mačaka

Obratite pažnju na sledeće znakove:

ubrzano disanje ili dahtanje otvorenih usta,

izrazito crvene ili veoma blede desni,

povraćanje i dijareju,

slabost, dezorijentisanost i otežano kretanje,

gubitak svesti ili napade.

Pojava jednog ili više ovih simptoma zahteva hitnu reakciju.

Koje rase teže podnose visoke temperature?

Iako toplotni udar može pogoditi svaku mačku, pojedine rase su zbog svoje građe posebno osetljive.

Najveći rizik imaju:

Persijska mačka – zbog pljosnatog lica i otežanog hlađenja organizma.

– zbog pljosnatog lica i otežanog hlađenja organizma. Himalajska mačka – kombinacija kratke njuške i veoma gustog krzna povećava opasnost od pregrevanja.

– kombinacija kratke njuške i veoma gustog krzna povećava opasnost od pregrevanja. Egzotična kratkodlaka mačka – i pored kraće dlake, otežano diše zbog brahicefalične građe.

– i pored kraće dlake, otežano diše zbog brahicefalične građe. Burmanska mačka – skraćen nos može otežati regulaciju telesne temperature.

– skraćen nos može otežati regulaciju telesne temperature. Škotski fold – uske nozdrve i kraći nos dodatno otežavaju rashlađivanje.

– uske nozdrve i kraći nos dodatno otežavaju rashlađivanje. Regdol – dugo i gusto krzno zadržava toplotu, posebno kod mačaka sa viškom kilograma.

– dugo i gusto krzno zadržava toplotu, posebno kod mačaka sa viškom kilograma. Mejn kun – velika telesna masa i bogata dlaka čine ovu rasu osetljivijom na ekstremne vrućine.

Najčešća opasnost nije direktno sunce

Toplotni udar kod mačaka često se ne dešava napolju, već u zatvorenim prostorijama koje se brzo zagrevaju.

Mačke se rado skrivaju u garažama, šupama, plastenicima, zastakljenim terasama ili automobilima. Ako ostanu zatvorene u prostoru bez ventilacije, temperatura može naglo porasti i postati opasna za njihov život.

Kako zaštititi mačku tokom leta?

Da biste smanjili rizik od pregrevanja, pridržavajte se nekoliko jednostavnih pravila:

proverite garažu, šupu ili automobil pre nego što zatvorite vrata,

obezbedite stalno svežu vodu i hladovinu,

ne ostavljajte mačku u zatvorenim prostorijama bez provetravanja ili rashlađivanja,

nikada ne ostavljajte ljubimca u parkiranom automobilu, čak ni na kratko,

izbegavajte putovanja i transport tokom najtoplijeg dela dana,

održavajte mačku na zdravoj telesnoj težini, jer gojaznost povećava rizik od pregrevanja.

Tokom letnjih vrućina pažljivo posmatrajte ponašanje svog ljubimca. Brza reakcija pri prvim simptomima može biti ključna za uspešan oporavak i sprečavanje ozbiljnih posledica.