Ukrajinski dron je udario u rashladni toranj na drugom energetskom bloku Kurske nuklearne elektrane-2 koja je u izgradnji u ruskom gradu Kurčatovu, saopštio je gubernator oblasti Aleksandar Hinštajn. Rad stanice nije poremećen i nema negativnih posledica po životnu sredinu ili ljude, prenela je agencija TASS.

"Prethodne noći, neprijatelj je pokušao da napadne energetski blok Kurske nuklearne elektrane-2. Prema preliminarnim informacijama, jedan dron je pogodio rashladni toranj drugog energetskog bloka Kurske nuklearne elektrane-2, koji je u izgradnji. Srećom, sistem rashladnih tornjeva još nije pušten u rad", napisao je gubernator na platformi Maks.

Ranije je šef kurskog regiona izvestio da je sinoć oboreno 12 dronova ukrajinskih oružanih snaga koji su leteli ka Kurčatovu u Kurskoj oblasti. Kurska nuklearna elektrana objavila je na svom Telegram kanalu da nivoi zračenja u elektrani nisu prešli normalan nivo nakon napada dronom.

"Nuklearna elektrana Kursk radi normalno. Nivoi zračenja u nuklearnoj elektrani Kursk i u okolini su u prirodnim granicama. Ažurirane informacije o radijacionoj situaciji u blizini ruskih nuklearnih elektrana i drugih objekata nuklearne industrije dostupne su na veb stranici", navodi se u saopštenju.