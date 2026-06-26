Kada pas uporno liže ili grize šape, većina vlasnika prvo pomisli na alergiju, ubod insekta ili trn u jastučiću. Međutim, veterinari upozoravaju da uzrok ponekad uopšte nije u šapama, već u – analnim žlezdama.

To potvrđuje i iskustvo M. B. iz Beograda, vlasnice maltezera, koja je danima bezuspešno pokušavala da otkrije zašto njen pas neprestano liže šape.

"Bila sam uverena da je alergija ili da mu se zabolo popino prase. Pregledala sam svaki prst i šapu, ali nisam pronašla ništa. Tek kod veterinara sam saznala da problem uopšte nije bio u šapama, već da su mu analne žlezde bile pune", ispričala je za Mondo.

Šta su analne žlezde kod pasa?

Analne žlezde su dve male kesice smeštene sa obe strane analnog otvora. Njihova uloga je da proizvode sekret koji se prirodno izbacuje prilikom obavljanja nužde.

Kada se sekret ne isprazni u potpunosti, zadržava se u žlezdama, postaje gušći i može dovesti do začepljenja, upale ili infekcije.

U tom slučaju pas oseća svrab, pritisak ili bol, zbog čega menja ponašanje.

Zašto pas liže šape ako su problem analne žlezde?

Veterinari objašnjavaju da dugotrajna nelagodnost ili bol mogu izazvati takozvano preusmereno ili kompulsivno ponašanje.

Pas tada opsesivno liže šape jer mu taj pokret privremeno pruža osećaj olakšanja i smanjuje stres. Vremenom to može postati navika, zbog čega vlasnici često pomisle da je reč isključivo o problemu sa kožom ili alergiji.

Šta može izazvati probleme sa analnim žlezdama?

Postoji više faktora koji povećavaju rizik od začepljenja i upale:

meka ili hronično retka stolica;

gojaznost;

alergije na hranu ili iz okoline;

hronične bolesti sistema za varenje;

nedovoljno kretanja;

neadekvatna ishrana.

Problem je češći kod manjih rasa pasa, poput:

maltezera;

čivava;

ši-cua;

patuljastih pudli;

kavalirskih španijela.

Ipak, može se javiti kod bilo kog psa.

Koji simptomi ukazuju na pune analne žlezde?

Osim upornog lizanja šapa, obratite pažnju i na druge znakove:

vučenje zadnjice po podu;

često lizanje područja oko repa;

neprijatan miris iz zadnjeg dela tela;

nelagodnost prilikom sedenja;

otežano obavljanje nužde;

otok ili crvenilo oko analnog otvora.

Ako se problem ne leči, može doći do razvoja apscesa koji može pući kroz kožu, što predstavlja veoma bolno stanje i zahteva hitnu veterinarsku pomoć.

Kako se problem rešava?

Ako pas danima intenzivno liže šape, a nema vidljivih povreda, posekotina ili stranog tela, potrebno je zakazati pregled kod veterinara.

U većini slučajeva problem se rešava pražnjenjem analnih žlezda. Ako je došlo do infekcije, veterinar može preporučiti antibiotike ili drugu odgovarajuću terapiju.

Što se ranije reaguje, manji je rizik od razvoja ozbiljnijih komplikacija, poput apscesa ili pucanja analne žlezde.