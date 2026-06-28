Reakcija mačka postala je hit na internetu.

Čim je ugledao papuče, mačak se ukočio i ispustio neobičan zvuk. Delovalo je baš uplašeno i izenađeno, a njegova reakcija je nasmejala ljude širom sveta. U opisu videa, autorka je objasnila šta se dogodilo kasnije.

„Mačak mog brata je užasnut papučama koje izgledaju baš kao on. Da li ste ikada čuli mačku da kaže ‘ne’? Snimak je nastao kada je prvi put neko obuo papuče. Mislili smo da će ih udariti šapom, ali bio je mnogo uplašeniji nego što smo očekivali! Odmah posle snimka papuče su poklonjene, tako da maca više nema razloga za strah!”

Jedan komentator je priznao: „Znate šta, verovatno bih se i ja uplašio da neko nosi papuče sa mojim likom”, a mnogi su se s tim složili.

Mačke se u velikoj meri oslanjaju na vid, pokret i miris kako bi procenile šta je bezbedno u njihovom okruženju. Kada naiđu na nepoznat predmet, posebno onaj koji liči na drugu životinju, mogu pokazati znakove straha ili agresije — poput ukočenosti, glasanja, nakostrešenog krzna ili opreznog prilaska kako bi procenile pretnju.

Inače, dolazak novog ljubimca u dom čest izvor stresa i anksioznosti kod mačaka. U ovom slučaju, moguće je da je crno-beli mačak papuče doživeo kao drugu mačku koja je iznenada ušla na njegovu teritoriju. Kada shvate da se predmet ne kreće i ne ponaša kao prava životinja, radoznalost obično prevlada strah, iako neke mačke nikada u potpunosti ne prestanu da doživljavaju „uljeza” kao pretnju, piše Pethelpful.