Izgreban kauč, oštećene fotelje, vrata sa tragovima kandži ili uništene ivice tepiha čest su problem sa kojim se suočavaju vlasnici mačaka. Iako može delovati kao namerno uništavanje nameštaja, grebanje je zapravo potpuno prirodno ponašanje.

Stručnjaci za ponašanje životinja ističu da mačke ne grebu iz inata, već iz instinkta, i da kažnjavanje u većini slučajeva ne samo da ne pomaže, već može pogoršati situaciju jer kod ljubimca izaziva stres i strah.

Zašto mačke grebu nameštaj?

Grebanje ima više važnih funkcija u životu mačke.

Pre svega, na taj način one:

uklanjaju istrošeni sloj kandži i održavaju ih zdravim

istežu mišiće leđa, ramena i šapa

ostavljaju mirisne tragove i obeležavaju teritoriju

oslobađaju se stresa i viška energije

Kada mačka nema dovoljno igre, stimulacije ili prostora za kretanje, vrlo često će upravo nameštaj postati njena „meta“.

Grebalica kao osnovno rešenje

Jedan od najefikasnijih načina da se spreči grebanje nameštaja jeste uvođenje grebalice.

Međutim, greška koju mnogi vlasnici prave jeste postavljanje grebalice na mesto koje mačka ne koristi.

Stručnjaci savetuju suprotno – grebalicu treba postaviti odmah pored kauča ili fotelje koju mačka najčešće grebe. Na taj način joj se nudi alternativa koja zadovoljava njen prirodni instinkt.

Grebalica treba da bude:

stabilna

dovoljno visoka da se mačka može istegnuti

izrađena od materijala koji joj prija

Ako je nestabilna ili neudobna, mačka će je ignorisati i vratiti se starom ponašanju.

Nagrada je efikasnija od kazne

Mačke najbolje reaguju na pozitivno podsticanje.

Svaki put kada koriste grebalicu, mogu se nagraditi poslasticom, igrom ili pažnjom. Na taj način brzo uče da je grebalica „dobro mesto“.

Sa druge strane, kažnjavanje, vikanje ili prskanje vodom mogu narušiti odnos sa vlasnikom i izazvati dodatni stres, ali ne uklanjaju potrebu za grebanjem.

Šta ako mačka ignoriše grebalicu?

Ukoliko mačka ne pokazuje interesovanje za grebalicu, moguće je učiniti je privlačnijom.

Pomaže:

mačja metvica

igračke pričvršćene na grebalicu

penjalice i tuneli za dodatnu aktivnost

Takođe, važno je da mačka ima dovoljno svakodnevne igre kako bi trošila energiju i smanjila dosadu, koja često dovodi do neželjenog ponašanja.

Kako privremeno zaštititi nameštaj?

Dok mačka ne usvoji novu naviku, nameštaj se može zaštititi prekrivačima ili specijalnim zaštitnim folijama.

Uz strpljenje i doslednost, većina mačaka vremenom prihvati grebalicu kao svoje glavno mesto za grebanje, a nameštaj ostaje sačuvan.