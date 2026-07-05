Najvažnije:

Najmanje dve osobe su poginule u noćnim napadima na pogranične regione Rusije, prema lokalnim vlastima;

Ukrajina granatira zauzetu Konstantinovku dok Rusi nude prekid vatre;

Donald Tramp će biti među liderima NATO-a koji će potvrditi „čvrstu posvećenost“ kolektivnoj odbrani u skladu sa Članom 5 pakta alijanse na samitu u Ankari sledeće nedelje, izveštava Rojters;

Izveštaj sugeriše da Rusija planira da testira odlučnost NATO-a pokretanjem oružane „provokacije“ na poljskom tlu, a Moskva, kako se navodi, razmatra ciljanje kritične infrastrukture raketama i dronovima ili prelazak ruskih vojnika na teritoriju NATO-a;

Dok ukrajinske snage dronova nastavljaju napade duboko na rusku teritoriju, čovek zadužen za snage koje kontrolišu bespilotne letelice kaže: „Izdržaćemo. Moskva će pasti“;

Priznanje Kremlja o podelama povodom rata predstavljalo je pretnju – i to možda nuklearnu.

UŽIVO

Najvažnije sa novog brifinga Ministarstva odbrane Rusije:

▪️ U Krasnom Limanu ruske snage nastavljaju razminiranje i čišćenje grada od manjih grupa ukrajinskih vojnika;

▪️ Vazdušno-kosmičke snage Rusije uništile su nasipni prelaz preko Severskog Donjca u rejonu Majakova u DNR;

▪️ Ruske snage nastavljaju ofanzivu u pravcu Plavih jezera u Krasnom Limanu;

▪️ Jedinice grupe snaga „Zapad“ su tokom proteklog dana u Krasnom Limanu likvidirale do 20 ukrajinskih vojnika;

▪️ Ruske snage pogodile su vojne aerodrome i energetske oobjekte infrastrukture Ukrajine;

▪️ Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su navođenu raketu dugog dometa „Neptun-MD“;

▪️ Ukrajinske snage su tokom proteklog dana izgubile oko 1.470 vojnika na svim pravcima zone SVO;

▪️ Ruski sistemi PVO oborili su devet navođenih avio-bombi i 282 ukrajinske bespilotne letelice avionskog tipa.

Zelenski: Rusija sprema novi masovni napad

Obaveštajni podaci ukazuju da Rusi spremaju novi masovni napad na Ukrajinu, upozorio je predsednik Volodimir Zelenski.

"Ovo je u duhu Putina – odmah posle Dana nezavisnosti Amerike i pre samita NATO-a u Ankari. Rusija želi da se doda zlu i ubija ljude", rekao je šef države.

Zelenski je pozvao Ukrajince da se zaštite i obrate pažnju na signale upozorenja na vazdušni napad.

Posebno je naglasio da svako odlaganje sa raketama za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu, s raketama za sisteme "patriot", predstavlja gubitak života, nešto što podstiče Rusiju da se dalje bori.

"Svet ima potrebnu količinu i kvalitet protivvazdušne odbrane – vaše odluke su potrebne da bi se obezbedila stvarna zaštita života u Ukrajini. I pre svega, ovo je, naravno, odluka Amerike, odluka jakih u Evropi i u svetu. Molim vas, budite aktivni u odlukama i zaštitite život. Rakete `patriot` sada nisu potrebne u skladištima, već u divizijama `patriot`, u Ukrajini“, poručio je Zelenski.

Ukrajinske snage napale aerodrom na Krimu

Odbrambene snage Ukrajine potvrdile su napade na vojni aerodrom "Gvardejsko" na Krimu, kao i na skladišta municije i dva drumska mosta.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine saopštio je na Fejsbuku da je napad na aerodrom "Gvardejsko" izveden tokom noći u okviru napora da se smanji ofanzivni potencijal ruskih snaga.

Moskva: Kijev odbio da preuzme tela svojih vojnika u Konstantinovki

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je Ukrajina odbila predlog Moskve za sprovođenje humanitarne akcije preuzimanja tela poginulih pripadnika ukrajinskih oružanih snaga u Konstantinovki.

"Ministarstvo odbrane Rusije je 4. jula 2026. godine predložilo sprovođenje humanitarne akcije radi predaje tela poginulih pripadnika ukrajinske vojske koji se nalaze u gradu Konstantinovka, nakon što ruske snage uspostave potpunu kontrolu nad tim naseljem i nakon okončanja borbenih dejstava", navodi se u saopštenju Ministarstva, prenosi Tas.

Kako se dodaje, "tokom razmatranja tog pitanja preko specijalnih službi, ukrajinska strana odbila je taj predlog".

Zelenski: Rusija za nedelju dana lansirala oko 2.200 dronova i više od 100 raketa

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da je Rusija tokom protekle sedmice izvela intenzivne vazdušne napade na Ukrajinu, koristeći oko 2.200 dronova, više od 1.730 vođenih avionskih bombi i 106 raketa različitih tipova.

Zelenski na Telegramu naveo da su oblasti Sumi, Zaporožje, Herson, Harkov i Dnjepar, kao i pogranične i liniji fronta bliske zajednice, gotovo svakodnevno su izložene ruskim napadima.

Podsetio je i na nedavni masovni raketni napad na Kijev, u kojem je, prema njegovim navodima, poginula 31 osoba, dok su 102 ranjene, uključujući četvoro dece.

Ukrajinski predsednik istakao je da zemlja trenutno uspeva da obori više od 90 odsto ruskih dronova, ali da kapaciteti za presretanje balističkih raketa i dalje nisu dovoljni.

On je naveo da Ukrajina nastavlja da jača protivvazdušnu odbranu kroz saradnju sa partnerima, uključujući evropske države i zemlje koje raspolažu raketama-presretačima.

"Svaki paket raketa presretača predstavlja stvarnu zaštitu ljudskih života", napomenuo je Zelenski i pozvao saveznike da nastave sa pružanjem pomoći u oblasti protivvazdušne odbrane.

Ukrajinske vlasti su prethodno saopštile da je Zaporoška oblast tokom poslednja 24 sata bila meta stotina ruskih napada, pri čemu je jedna osoba poginula, a 16 je ranjeno.

Rusi izveli pet udara na Zaporožje

Ruske snage su izvele najmanje pet udara na Zaporožje uveče 4. jula, uništivši deo stambene zgrade i ranivši tri osobe, saopštio je Ivan Fedorov, načelnik vojne uprave Zaporoške oblasti.

Ruski političar pogođen dronom

Šef Grajvoronskog okruga u Belgorodskoj oblasti Dmitrij Pankov ranjen je u napadu ukrajinskog drona, saopštio je gubernator regiona Vjačeslav Gladkov.

Prema prvim informacijama, bespilotna letelica je napala službeni automobil u kojem se nalazio Pankov. On je zadobio povrede od gelera i hitno je prebačen u medicinsku ustanovu, gde mu lekari pružaju pomoć.

Udari na energetsku i železničku infrastrukturu u Ukrajini

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da su ruske snage pogodile energetski objekat u Sumskoj oblasti i železničku infrastrukturu u Černigovskoj oblasti Ukrajine.

Prema navodima tog ministarstva, bespilotna letelica "Geran-4 Siker" pogodila je trafostanicu od 110 kV u selu Djakovka u Sumskoj oblasti, što je, kako se tvrdi, izazvalo prekid snabdevanja električnom energijom u objektima koje koriste ukrajinske oružane snage, preneo je Interfaks.

U saopštenju je navedeno i da je izveden napad na železničku infrastrukturu u ukrajinskoj pozadini.

Takođe je saopšteno da je dron "Geran-2 Siker" pogodio voz koji je, prema tvrdnjama Ministarstva odbrane, prevozio teret za ukrajinske oružane snage u selu Olešnja u Černigovskoj oblasti.

Ruski dronovi u akciji

Bespilotnom letelicom „Geranj-4 Siker“ izveden je napad na objekte energetske infrastrukture Ukrajine u Sumskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.





„Kao rezultat udara na trafostanicu od 110 kilovolti u naselju Đakovka u Sumskoj oblasti, bez električne energije ostao je niz objekata koji su korišćeni u interesu oružanih formacija Ukrajine“, navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.



Pored toga, Ministarstvo je saopštilo da je izveden udar na železničku infrastrukturu u ukrajinskoj pozadini.

Sumi u ruševinama nakon ruskog bombardovanja

Ruske snage izvele napade na ukrajinske jedinice u Donjeckoj oblasti

Ruske oružane snage izvele su napade na pripadnike i vojnu opremu ukrajinskih snaga u Donjeckoj Narodnoj Republici, izjavio je danas šef pres-centra grupe "Zapad" Ivan Bigma.

Prema njegovim rečima, uz podršku artiljerije, teških sistema bacača plamena i avijacije, ruske jedinice su, kako je naveo, pogodile dve mehanizovane brigade i jednu brigadu teritorijalne odbrane Oružanih snaga Ukrajine u više naseljenih mesta u toj oblasti, prenela je RIA Novosti.

Bigma je dodao da se u toku nalaze aktivnosti razminiranja i čišćenja područja Krasnog Limana.

Ukrajinska PVO neutralisala većinu ruskih dronova tokom noćnog napada

Ukrajinske snage protivvazdušne odbrane (PVO) oborile su ili neutralisale 115 od ukupno 129 dronova koje su ruske snage lansirale tokom noćnog napada na Ukrajinu, saopštila je danas Komanda Vazduhoplovnih snaga Oružanih snaga Ukrajine.

Napad je izveden u toku noći i uključivao je više vrsta bespilotnih letelica, kao i rakete lansirane iz različitih pravaca, navedeno je u saopštenju objavljenom na Fejsbuku, preneo je Ukrinform.

Pored dronova tipa "šahed", u napadu su korišćeni i dronovi-simulacije i druge vrste letelica, kao i vođene i protivradarske rakete.

Putin i Tramp razgovarali telefonom o Ukrajini,Bliskom istoku i bilateralnim odnosima

Predsednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, Vladimir Putin i Donald Tramp, razgovarali su telefonom o aktuelnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje, saopštio je danas pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Prema njegovim rečima, razgovor, koji je održan na inicijativu američkog predsednika, trajao je sat i 25 minuta i bio je "poslovan i veoma konstruktivan", prenela je RIA Novosti. Ušakov je naveo da je Putin na početku razgovora čestitao Trampu i američkom narodu Dan nezavisnosti SAD-a.

Tokom razgovora, dvojica lidera razmatrala su međunarodnu agendu, sa posebnim osvrtom na sukob u Ukrajini. Putin je, prema navodima Kremlja, izneo procenu situacije na frontu i ponovio stav Rusije da podržava političko i diplomatsko rešavanje sukoba uz uvažavanje ruskih interesa.

Zelenski i Tramp razgovarali telefonom

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, objavio je novinar Aksiosa Barak Ravid, pozivajući se na neimenovani izvor.

"Ukrajinski predsednik Zelenski razgovarao je danas sa predsednikom Trampom i čestitao mu 250. godišnjicu nezavisnosti SAD, prema izvoru upoznatom sa situacijom", naveo je Ravid na platformi X.

Volodimir Zelenski saopštio je ranije danas da je čestitao Sjedinjenim Američkim Državama 250. godišnjicu nezavisnosti, istakavši zahvalnost za američku podršku Ukrajini u ratu protiv Rusije.

Kikl zahteva da Austrija obustavi pomoć Ukrajini zbog sabotaže Severnog toka

Lider austrijske krajnje desničarske Slobodarske partije (FPO) Herbert Kikl zatražio je da Austrija obustavi sva finansijska izdvajanja za Ukrajinu nakon što je nemačko Savezno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivšeg ukrajinskog oficira zbog sumnje da je učestvovao u sabotaži gasovoda Severni tok 2022. godine.

Kikl je na društvenim mrežama naveo da Austrija ne može da ignoriše sumnje da su predstavnici Ukrajine bili umešani u napad na kritičnu evropsku energetsku infrastrukturu i pozvao kancelara Kristijana Štokera i ministarku spoljnih poslova Beate Majnl-Rajzinger da, kako je rekao, odlučno zaštite interese Austrije, preneo je Hojte.

"Ako postoji sumnja da su predstavnici Ukrajine bili umešani u napad na kritičnu evropsku energetsku infrastrukturu, onda Austrija ne može jednostavno da se vrati uobičajenoj praksi", naveo je on na Fejsbuku.

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