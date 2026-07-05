Kamion koji nije bio zakočen kako treba je krenuo nizbrdo, a prolaznici su u čudu gledali šta se dešava.

Srećom, čovek koji je prolazio i pogledao kamion, uspeo je da utrči u kabinu vozača i da spreči veću katastrofu. Pokazao je izuzetnu prisebnost. U filmskom maniru uspeo je da uskoči na vozačevo mesto i preuzme kontrolu nad kamionom koji je već bio u pokretu. Njegova brza reakcija verovatno je sprečila ozbiljnu nesreću i moguće povređivanje prolaznika. Snimak ovog nesvakidašnjeg podviga ubrzo je privukao pažnju na društvenim mrežama.

"U Ankari, pekar je video kombi kako se kotrlja nizbrdo sa otpuštenom ručnom kočnicom i zaustavio ga je ovako", navedeno je u opisu videa.

Komentari ispod videa su se samo nizali: "Bravo! Mogao je da ignoriše, ko zna koliko bi ljudi bilo povređeno", " Kao da je celog života čekao ovaj trenutak Dobro delo koje je učinio spasilo je život", " Dobro delo koje je učinio spasilo je život", "Bravo, sprečio je veliku katastrofu", "Ova situacija zaista zahteva hrabrost".