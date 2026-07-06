Danijela Nestorović, narodna poslanica iz redova Ekološkog ustanka, javno je i bez uvijanja srušila nade studenata blokadera.

Gostujući u blokaderskim medijima, Nestorovićeva je zvaničnim brojkama iz najnovijih anketa direktno otpisala mogućnost da tzv. "Studentska lista" napravi ozbiljniji rezultat ili ugrozi aktuelnu vlast, nazivajući takav politički nastup "neozbiljnom igrom".

"Prosto, ono što je jako bitno je da ne postoji nijedno istraživanje koje ukazuje da bi studenti sami mogli pobediti Aleksandra Vučića. Suviše je ovo jaka i ozbiljna igra. ​"

Voditelj: "To govorite na osnovu istraživanja?"

Nestorović: ​"Evo, imali smo par nekih istraživanja. Mislim da će uskoro i biti obelodanjeno još jedno istraživanje. Vidite i sami da je ta podrška negde oko 30–33%, što nije dovoljno, je l' složićete se. Ozbiljna je ovo mašinerija da bi se igrali, ovaj, ovako neozbiljno."