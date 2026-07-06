U Ustavu Crne Gore nema mesta za srpski jezik

Spajić i Mandić se udružili s Milom

Nove promene Ustava šamar za Srbe. Kako se spekuliše, svemu je kumovao ambasador EU Johan Satler, koji je naredio da za srpski jezik ne sme biti mesta u Ustavu, iako po popisu njime govori najviše građana ove zemlje, oko 43 odsto

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