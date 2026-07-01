Visoke temperature predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje kućnih ljubimaca, a veterinari upozoravaju da problem nije samo u vrućini. Tokom leta čak i izbor opreme za šetnju može uticati na to koliko će pas lakše podneti visoke temperature.

Pored dovoljne hidratacije i izbegavanja boravka na suncu, važno je voditi računa o zaštiti šapa, ali i o tome da pas može nesmetano da reguliše telesnu temperaturu.

Ogrlica ili am? Veterinari imaju važan savet

Veterinar dr Andrea Dolha Najman upozorava da kod pasa koji snažno vuku povodac klasična ogrlica može predstavljati dodatni problem tokom leta.

Pritisak na vrat može otežati dahtanje, koje je glavni način na koji psi rashlađuju organizam. Zbog toga se za pse koji imaju naviku da vuku često preporučuje am (or­ma), odnosno oprsnica koja pritisak raspoređuje preko grudi.

Ipak, oko ove teme ne postoji potpuno jedinstven stav među stručnjacima. Pojedini veterinari i odgajivači upozoravaju da nepravilno odabrane ili loše podešene oprsnice mogu uticati na prirodnu biomehaniku hoda i opteretiti prednje noge. Zbog toga je važno odabrati model koji odgovara građi psa i pravilno ga podesiti.

Kada izvoditi psa u šetnju?

Tokom letnjih vrućina veterinari savetuju da se šetnje planiraju isključivo u hladnijem delu dana.

Prema preporuci dr Andree Dolhe Najman, psa je najbolje izvoditi ujutru, do oko 11 časova, i ponovo tek posle 17 časova.

Kada temperature dostignu 35 do 37 stepeni, šetnje bi trebalo da budu što kraće, isključivo po senovitim rutama i samo kada su neophodne.

Jednostavan test koji može zaštititi šape

Pre nego što krenete u šetnju, proverite temperaturu podloge.

Dovoljno je da dlan prislonite na asfalt nekoliko sekundi. Ako vam je podloga prevruća, ista temperatura može izazvati bol ili opekotine na šapama psa.

Još jedan znak da je asfalt previše zagrejan jeste ako pas tokom šetnje naizmenično podiže šape ili nerado hoda.

U situacijama kada izlazak ne može da se odloži, veterinari preporučuju zaštitne masti za jastučiće šapa ili specijalnu obuću namenjenu psima.

Simptomi toplotnog udara koje ne smete ignorisati

Toplotni udar kod pasa može se razviti veoma brzo, zbog čega je važno na vreme prepoznati prve znakove.

Najčešći simptomi su:

ubrzano i otežano disanje

intenzivno dahtanje

pojačano balavljenje

gubitak ravnoteže

ošamućenost

povraćanje

kolaps ili gubitak svesti

Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, psa treba odmah premestiti na hladnije mesto i što pre odvesti veterinaru.

Kako pravilno rashladiti psa?

U slučaju sumnje na toplotni udar, životinju treba odmah skloniti u hlad ili klimatizovan prostor.

Veterinari savetuju da se pas hladi mlakom ili umereno hladnom vodom. Ledena voda i led nisu preporučljivi jer naglo hlađenje može otežati prirodnu termoregulaciju organizma.

Takođe, psa ne bi trebalo potpuno umotavati u mokre peškire, jer oni mogu zadržavati toplotu uz telo i usporiti hlađenje.

Nikada ne ostavljajte psa u automobilu

Jedna od najopasnijih grešaka tokom leta jeste ostavljanje psa u parkiranom automobilu, čak i na nekoliko minuta.

Temperatura u vozilu može vrlo brzo preći 50 stepeni Celzijusa, čak i ako su prozori delimično otvoreni.

Posebno su ugroženi brahiocefalični psi, poput francuskih buldoga, mopseva i ši-cua, ali i štenci, stariji psi, gojazne životinje, kao i psi sa srčanim ili respiratornim oboljenjima.

Šta bi svaki vlasnik trebalo da ima tokom leta?

Veterinari preporučuju da tokom letnjih šetnji uvek ponesete:

svežu vodu

prenosivu posudu za vodu

zaštitnu mast za šape

obuću za pse, ako je potrebno

rashladnu prostirku ili rashladni prsluk za duže boravke napolju

Kod mačaka je takođe važno obratiti pažnju na znake pregrevanja. Ubrzano disanje, apatija, smanjen apetit i pojačano skrivanje mogu biti prvi simptomi dehidratacije ili toplotnog stresa i zahtevaju brzu reakciju vlasnika.