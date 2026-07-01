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Uradite test sa dlanom pre šetnje: Veterinar daje savete za izvođenje pasa po vrućinama - ovo svaki vlasnik mora da zna
Tokom letnjih vrućina veterinari savetuju da se šetnje planiraju isključivo u hladnijem delu dana
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