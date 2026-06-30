Stručnjaci su apelovali na vlasnike četiri rase pasa koje su znatno osetljivije na visoke temperature i toplotni udar.

4 rase sa najvećim rizikom

Iako svaki pas može da doživi toplotni udar tokom velikih vrućina, najveći rizik imaju rase sa spljoštenom njuškom, jer zbog specifične građe disajnih puteva mnogo teže regulišu telesnu temperaturu.

Stručnjaci upozoravaju vlasnike mopseva, francuskih buldoga, ši-cua i boksera. Ove takozvane brahiocefalične rase imaju znatno veći rizik od razvoja toplotnog udara u odnosu na druge pse.

Simptomi toplotnog udara kod psa

Prema navodima Britanskog veterinarskog udruženja (BVA), toplotni udar kod pasa može da nastupi veoma brzo i predstavlja hitno veterinarsko stanje.

Vlasnici bi trebalo odmah da reaguju ukoliko primete da pas ubrzano i prekomerno dahće, otežano diše, pojačano se bali, deluje malaksalo, povraća ili izgubi svest i kolabira. Stručnjaci naglašavaju da dugotrajna izloženost vrućini predstavlja ozbiljan rizik ne samo za ljude već i za kućne ljubimce.

Najvažniji saveti

Vlasnicima se savetuje da pse šetaju isključivo u najhladnijem delu dana, odnosno rano ujutru ili kasno uveče, da izbegavaju intenzivnu fizičku aktivnost i da svojim ljubimcima uvek obezbede dovoljno sveže vode, kao i hladovinu u kojoj mogu da se odmore.

Takođe upozoravaju da psa nikada ne treba ostavljati u parkiranom automobilu, čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura u vozilu veoma brzo može da dostigne opasne vrednosti.

Posebno su ugroženi i stariji psi, kao i oni sa viškom kilograma. Većina slučajeva toplotnog udara nastaje tokom šetnje ili fizičke aktivnosti po toplom vremenu, a ne samo zbog ostavljanja pasa u automobilima.

Ako pas pokazuje znake pregrevanja, stručnjaci savetuju da ga odmah premestite u hlad ili klimatizovan prostor, ponudite mu svežu i hladnu vodu i počnete da ga rashlađujete hladnom, ali ne ledenom vodom. Ukoliko postoji sumnja na toplotni udar, neophodno je što pre potražiti pomoć veterinara.

Prvo treba rashladiti psa

Emili Hol, predavač i vodeći istraživač toplotnog udara kod pasa na Kraljevskom veterinarskom koledžu, je naglasila:

„Psi mogu da stradaju u vrelim automobilima i tokom šetnji po visokim temperaturama. Vlasnici moraju posebno da vode računa tokom toplotnih talasa. Ako niste sigurni da li je bezbedno izaći – nemojte izlaziti.“

Ona dodaje da je u slučaju sumnje na toplotni udar najvažnije prvo rashladiti psa, a tek onda krenuti ka veterinaru.

„Što duže pas ostane pregrejan, veća je šteta koju toplota nanosi organizmu, a samim tim raste i rizik od smrtnog ishoda. Ako primetite prve znake pregrevanja, nije dovoljno samo prekinuti šetnju ili vežbanje. Vlasnici unapred treba da znaju kako će u hitnoj situaciji rashladiti svog psa, posebno posle fizičke aktivnosti ili tokom putovanja“, prenosi Mirror.