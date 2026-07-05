Dirljiv trenutak se dogodio u junu 2026. godine kada je porodica stala da nahrani gladnog psa lutalicu tokom svog izleta.

Nakon što je srećno završio sa obrokom, pas je uradio nešto što niko nije očekivao. Dok se porodica okupljala da se zajedno fotografiše, on je mirno prišao, seo pored njih i pogledao pravo u kameru kao da je oduvek bio član porodice.

Dirljiva slika objavljena je na Instagram profilu Advancible. Slika se brzo proširila društvenim mrežama, a hiljade ljudi je reklo da je pas izgleda izabrao svoju novu porodicu upravo u tom trenutku.

Porodica je bila toliko dirnuta gestom da su odlučili da ga odvedu kući umesto da ga ostave. Ono što je počelo kao kratak susret sa lutalicom završilo se tako što je pas dobio ljubavni dom i drugu šansu u životu, dokazujući da saosećanje može promeniti život za samo nekoliko minuta.